Μασκ για Microsoft: Είναι η μεγαλύτερη ψηφιακή αποτυχία όλων των εποχών

Για «τη μεγαλύτερη ψηφιακή αποτυχία όλων των εποχών» κάνει λόγο ο Ίλον Μάσκ με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, αναφερόμενος στο ψηφιακό μπλακ άουτ που έχει πλήξει τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως.

Biggest IT fail ever July 19, 2024

Microsoft 😡 — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2024

Τη δυσαρέσκεια του εξέφρασε και για την αποτυχία της Microsoft να διαχειριστεί το μπλακ άουτ, ενώ με χιουμοριστικό τρόπο δήλωσε ότι η δική του πλατφόρμα Χ ανταπεξήλθε στο πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή μια εσφαλμένη ενημέρωση ασφαλείας της εταιρείας CrowdStrike σε servers της Microsoft για μεγάλους πελάτες (Azure) προκάλεσε παγκόσμιες διακοπές στον κυβερνοχώρο. Το πρόβλημα εκδηλώνεται με την εμφάνιση της διαβόητης «Μπλε Οθόνης του Θανάτου» (BSOD) σε terminals τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών και άλλων πολυεθνικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.