Microsoft: «Τέλος εποχής» για κορυφαία εφαρμογή που χρησιμοποιείται από εκατ. χρήστες

Κορυφαία εφαρμογή που χρησιμοποιείται εκατομμύρια χρήστες θα σταματήσει να διατίθεται οριστικά, με την Microsoft να ανακοινώνει ότι πρόκειται να εξαφανιστεί από τα καταστήματα και να σταματήσει να λειτουργεί.

Οι χρήστες δηλώνουν έκπληκτοι, ενώ η δημοφιλής εφαρμογή εγκαταλείπεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Microsoft προς την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εφαρμογή Lens PDF scanner είναι δημοφιλής, καθώς μπορεί να μετατρέψει γρήγορα έγγραφα και πίνακες σε αρχεία προς κοινή χρήση. Θα καταργηθεί σταδιακά σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Η κατάργηση του PDF Lens scanner, ενός από τα πιο δημοφιλή apps εξέπληξε πολλούς χρήστες. Θα αποσυρθεί από το Android και το iOS αργότερα φέτος.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι η σταδιακή κατάργηση θα ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου 2025. Σε αυτό το σημείο, θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης από το Apple App Store και το Google Play Store.

Η εφαρμογή θα εξαφανιστεί και από τα δύο ψηφιακά καταστήματα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, οι χρήστες δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες σαρώσεις μετά τις 15 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το σάιτ Bleeping Computer.

Οι υπάρχουσες σαρώσεις θα παραμείνουν ορατές στον φάκελο MyScans μετά την ημερομηνία λήξης.

Η απόφαση της Microsoft ήρθε στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ωθήσει τους χρήστες προς την εφαρμογή Microsoft 365 Copilot. Αυτή η εφαρμογή προσφέρει πολλές από τις βασικές δυνατότητες του Lens, αν και φέρεται να μην διαθέτει ορισμένες δημοφιλείς πρόσθετες λειτουργίες.

Ο αμερικανικός κολοσσός επιδιώκει την ενοποίηση των υπηρεσιών του, και ωθεί τους χρήστες προς το Copilot, το οποίο θεωρεί ως τον κεντρικό κόμβο για λειτουργίες που έχουν βελτιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

