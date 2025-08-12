WRC 2025 στην Κίνα: Επαινετικά σχόλια για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κίνας στη διεθνή βιομηχανία ρομποτικής και αισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον

Ειδικοί στον τομέα της ρομποτικής από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στη φετινή World Robot Conference 2025 (WRC), η οποία διεξάγεται στο Πεκίνο από τις 8 Αυγούστου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ηγετικός ρόλος της Κίνας στη διεθνή βιομηχανία ρομποτικής, με πολλούς να επισημαίνουν τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Ο Τζεφ Μπερνστάιν, πρόεδρος της Ένωσης για την Προώθηση του Αυτοματισμού (Association for Advancing Automation - USAAA), με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράμμισε ότι ο τομέας της ρομποτικής στην Κίνα αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μπερνστάιν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος χρήστης παραδοσιακών ρομπότ παγκοσμίως. Αν όμως η αγορά των ανθρωποειδών εξελιχθεί όπως εκτιμάται, θα δούμε ακόμη περισσότερα τέτοια ρομπότ να κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό οφείλεται στις έντονες επενδύσεις που προωθούν την καινοτομία στη ρομποτική βιομηχανία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της USAAA τόνισε τη συμβολή της ρομποτικής στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Όπως σημείωσε, «Τα ρομπότ αναλαμβάνουν βαρετές, βρόμικες ή και επικίνδυνες εργασίες, συμβάλλοντας ώστε οι άνθρωποι να ασχολούνται με ασφαλέστερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις».

Επίκεντρο το μέλλον των ανθρωποειδών ρομπότ

Ο Μπερνστάιν περιέγραψε τη φετινή World Robot Conference ως «μία διοργάνωση παρουσίασης του μέλλοντος των ανθρωποειδών ρομπότ». Επισήμανε, μάλιστα, ότι οι επισκέπτες κάθε ηλικίας – και κυρίως τα παιδιά – εντυπωσιάστηκαν από τις προηγμένες δυνατότητες των σύγχρονων μηχανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

