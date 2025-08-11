Nokia: Το κινητό τηλέφωνο που έκανε ακατάρριπτο ρεκόρ πωλήσεων

Πριν τα smartphones κυριαρχήσουν στον κόσμο, υπήρχε ένα «χαζό» θρυλικό κινητό: το Nokia 1100, ένα απλό, ανθεκτικό και ασταμάτητο σε πωλήσεις κινητό τηλέφωνο, με θρυλικό παιχνίδι «φιδάκι» και το εμβληματικό ringtone.⁠

Την εποχή που τα κινητά τηλέφωνα δεν είχαν τεράστιες δυνατότητες, από Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι επεξεργασία βίντεο, αυτή η «χαζή» συσκευή... έσπασε τα ταμεία.

Κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έγινε αγαπημένο διεθνώς (και στη χώρα μας) χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τον ενσωματωμένο φακό και την εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή του.

Με πάνω από 250 εκατομμύρια πωλήσεις, το Nokia 1100 παραμένει το κινητό τηλέφωνο με ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών. Ο διάδοχός του, το Nokia 1110, έκανε επίσης αίσθηση, πουλώντας περίπου 248 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως.⁠

