Η Meta έδωσε στην κυκλοφορία το νέο μοντέλο ΑΙ, Llama 4, το οποίο παρουσίασε ως τη βάση για τη νέα, αυξημένων απαιτήσεων, εποχή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ εκτιμά ότι ο κόσμος έχει ανάγκη ένα ανοιχτό, διαθέσιμο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται πλέον, όχι από λίγους εκλεκτούς, αλλά έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα του ανθρώπου, με στόχο να την κάνει καλύτερη. Να τη βελτιώσει, «ώστε όλοι να μπορούν να χτίσουν το μέλλον εξατομικευμένων εμπειριών», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην παρουσίασή της.

«Σήμερα, είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την πιο προηγμένη σουίτα μοντέλων που υποστηρίζουν ολόκληρο το οικοσύστημα της Llama. Παρουσιάζουμε το Llama 4 Scout και το Llama 4 Maverick, τα πρώτα ανοιχτού τύπου εγγενώς πολυτροπικού μοντέλου. Κάνουμε επίσης προεπισκόπηση του Llama 4 Behemoth, ενός από τα πιο έξυπνα LLM στον κόσμο και το πιο ισχυρό μας που έχει ακόμη λειτουργήσει ως δάσκαλος για τα νέα μας μοντέλα», αναφέρει η Meta.

Και συνεχίζει: «Τα μοντέλα Llama 4 σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής για το οικοσύστημα Llama. Σχεδιάσαμε δύο αποδοτικά μοντέλα της σειράς Llama 4, το Llama 4 Scout, ένα μοντέλο 17 δισ. ενεργών παραμέτρων με 16 ειδικούς και το Llama 4 Maverick, ένα μοντέλο 17 δισ. ενεργών παραμέτρων με 128 ειδικούς. Το πρώτο ταιριάζει σε μια μοναδική GPU H100 (με κβαντισμό Int4) ενώ η δεύτερη σε έναν μόνο κεντρικό υπολογιστή H100. Εκπαιδεύσαμε επίσης ένα μοντέλο δασκάλου, το Llama 4 Behemoth, που ξεπερνά τα GPT-4.5, Claude Sonnet 3.7 και Gemini 2.0 Pro σε σημεία αναφοράς που εστιάζουν στο STEM, όπως το MATH-500 και το GPQA Diamond. Αν και το Llama 4 Behemoth δεν κυκλοφορεί ακόμα, καθώς εκπαιδεύεται, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την προσέγγισή μας».

Η Meta ανέφερε ότι το άνοιγμα που επιχειρεί οδηγεί στην καινοτομία. «Είναι καλό για τους προγραμματιστές, καλό για το Meta και καλό για τον κόσμο. Κάνουμε το Llama 4 Scout και το Llama 4 Maverick διαθέσιμα για λήψη σήμερα στο llama.com και στο Hugging Face, ώστε όλοι να μπορούν να συνεχίσουν να χτίζουν νέες εμπειρίες χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία μας. Θα τα διαθέσουμε επίσης μέσω των συνεργατών μας τις επόμενες ημέρες. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε το Meta AI με το Llama 4 από σήμερα στο WhatsApp, στο Messenger, στο Instagram Direct και στον ιστότοπο Meta.AI».

Όπως τόνίζεται στην ανακοίνωση της Meta, «αυτή είναι μόνο η αρχή για τη συλλογή Llama 4».

«Πιστεύουμε ότι τα πιο έξυπνα συστήματα πρέπει να είναι ικανά να αναλαμβάνουν γενικευμένες ενέργειες, να συνομιλούν φυσικά με τους ανθρώπους και να αντιμετωπίζουν δύσκολα προβλήματα που δεν έχουν ξαναδεί. Η παροχή υπερδυνάμεων στη Llama σε αυτούς τους τομείς θα οδηγήσει σε καλύτερα προϊόντα για τους ανθρώπους στις πλατφόρμες μας και περισσότερες ευκαιρίες για τους προγραμματιστές να καινοτομήσουν. Συνεχίζουμε την έρευνα και τη δημιουργία πρωτοτύπων μοντέλων και προϊόντων και θα μοιραστούμε περισσότερα για το όραμά μας στο LlamaCon στις 29 Απριλίου».

