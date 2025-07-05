Το 5G θα αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των κινητών συνδρομών το 2025 σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ericsson Mobility Report.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, προστέθηκαν 145 εκατομμύρια συνδρομές 5G, ανεβάζοντας το σύνολο σε λίγο πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο Ericsson Mobility Report η υιοθέτηση του 5G συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να φτάσει τις 2,9 δισεκατομμύρια έως το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο όλων των κινητών συνδρομών εκείνη την περίοδο. Οι συνδρομές 4G συνεχίζουν να μειώνονται καθώς οι συνδρομητές μεταβαίνουν στο 5G. Οι συνδρομές 4G μειώθηκαν κατά 55 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2025, μειώνοντας το σύνολο σε λίγο κάτω από 4,9 δισεκατομμύρια. Οι συνδρομές 3G μειώθηκαν κατά 19 εκατομμύρια και οι συνδρομές 2G κατά 38 εκατομμύρια το ίδιο διάστημα.

Η κατάργηση των τεχνολογιών 2G και 3G συνεχίζεται παγκοσμίως. Η κατάργηση του 3G αναμένεται να γίνει ταχύτερα από αυτή του 2G τα επόμενα χρόνια, αλλά το χρονοδιάγραμμα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο υπηρεσιών.

Στο τέλος του 2024, ο αριθμός των συνδρομών 5G έφτασε τα 2,3 δισεκατομμύρια παγκοσμίως, με διείσδυση περίπου 27%.

Η υψηλότερη διείσδυση 5G καταγράφηκε στη Βόρεια Αμερική με 71%, ακολουθούμενη από τη Βορειοανατολική Ασία με 52%, τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) με 45% και τη Δυτική Ευρώπη με 41%. Το 5G αναμένεται να ξεπεράσει το 4G ως η κυρίαρχη τεχνολογία πρόσβασης έως το 2027, εννέα χρόνια μετά την εισαγωγή του.

Πάνω από 340 πάροχοι υπηρεσιών έχουν ήδη λανσάρει εμπορικά δίκτυα 5G, και περίπου 70 έχουν αναπτύξει ή λανσάρει δίκτυα 5G Standalone (SA).

Τα δύο τρίτα όλων των κινητών συνδρομών αναμένεται να είναι 5G μέχρι το τέλος του 2030

Οι παγκόσμιες συνδρομές 5G προβλέπεται να φτάσουν τα 6,3 δισεκατομμύρια το 2030 και θα αποτελούν τα δύο τρίτα των κινητών συνδρομών. Οι κορυφαίοι πάροχοι συνεχίζουν να αναπτύσσουν δίκτυα SA, και οι συνδρομές 5G SA αναμένεται να φτάσουν σχεδόν τα 3,7 δισεκατομμύρια το 2030.

Προβλέπεται ότι η Δυτική Ευρώπη θα έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση 5G το 2030 με 93%, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική με 91% και τις χώρες GCC με 90%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

