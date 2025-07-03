Ένα μυστηριώδες αντικείμενο εκτός του ηλιακού μας συστήματος μόλις εντοπίστηκε από αστρονόμους να κατευθύνεται προς τον πλανήτη μας.

Ο φυσικός του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ (Avi Loeb), αποκάλυψε ότι το «διαστρικό αντικείμενο» αναμένεται να περάσει από τη Γη στις 17 Δεκεμβρίου, διασχίζοντας το ηλιακό σύστημα με ταχύτητα μεγαλύτερη από 41 μίλια ανά δευτερόλεπτο (περίπου 150.000 μίλια ανά ώρα).

Αυτό σημαίνει ότι αυτό το άγνωστο αντικείμενο, το οποίο οι επιστήμονες ονόμασαν αρχικά A11pl3Z και πλέον, αφού επιβεβαιώθηκε η διαστρική του προέλευση ονομάζεται 3I/ATLAS, κινείται πολύ γρήγορα για να πιαστεί στη βαρυτική έλξη του ήλιου μας, ή οποιουδήποτε άλλου πλανήτη.

Μάλιστα, ο 3I/ATLAS είναι μόνο το τρίτο επιβεβαιωμένο αντικείμενο πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα.

Interstellar visitor confirmed. #A11pl3Z is now known as 3I/ATLAS. It is only the third confirmed object from beyond our solar system. pic.twitter.com/jLsRRXUZPG — Tony Dunn (@tony873004) July 2, 2025

Μπερδεμένοι οι επιστήμονες για την ταυτότητά του

Η ασυνήθιστη πορεία και ταχύτητα του A11pl3Z εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον αστρονόμο Σαμ Ντιν (Sam Deen) στα τέλη Ιουνίου, ωστόσο, μόλις επισημάνθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, αφού επιβεβαιώθηκε η διαστρική του προέλευση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Λόεμπ πιστεύει ότι το A11pl3Z – με πλάτος περίπου 19 χιλιόμετρα - θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος διαστημικός βράχος ή ένας κομήτης, αλλά οι αστρονόμοι εξακολουθούν να είναι προβληματισμένοι και μπερδεμένοι σχετικά με την ταυτότητά του.

Το μέγεθός του το καθιστά μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία «διαστρικά» αντικείμενα που πέρασαν από το ηλιακό μας σύστημα, τον Oumuamua - το πρώτο καταγεγραμμένο τέτοιο αντικείμενο - και τον κομήτη Borisov.

Το 2017, ένα διαστρικό αντικείμενο με το όνομα Oumuamua πέρασε από το ηλιακό σύστημα και, ενώ οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, αρκετοί υποστήριαν ότι μπορεί να ήταν εξωγήινης προέλευσης

Όπως και ο Oumuamua το 2017 (που οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το δεν ήταν γνωστός κομήτης ή αστεροειδής) έτσι και ο A11pl3Z θα μπορούσε σύντομα να αρχίσει να προκαλεί περισσότερες θεωρίες για την «εξωγήινη» προέλευσή του, το ότι δηλαδή είναι ανθρωπογενές αντικείμενο και στάλθηκε εδώ από ένα άλλο ηλιακό σύστημα με νοήμονα ζωή.

«Υποστηρίχθηκε ότι είχε σχήμα δίσκου και ότι παρουσίαζε μη βαρυτική επιτάχυνση, γεγονός που εγείρει την πιθανότητα τεχνητής προέλευσης», έγραψε τότε σε άρθρο του ο Λόεμπ για τον Oumuamua.

Το 2021, ο καθηγητής Επιστημών στο Χάρβαρντ Frank B. Baird Jr., διατύπωσε τη θεωρία ότι το Oumuamua θα μπορούσε να «προοριζόταν για σάρωση σημάτων από όλες τις κατευθύνσεις θέασης», αναζητώντας αισθητήρες από έναν χαμένο δέκτη που είχε τοποθετηθεί προηγουμένως στη Γη.

Πότε θα φτάσει στο ηλιακό μας σύστημα ο A11pl3Z

Το μέγεθός του A11pl3Z, το καθιστά μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία «διαστρικά» αντικείμενα που πέρασαν από το ηλιακό μας σύστημα

Αν το αντικείμενο A11pl3Z είναι όντως ένας διαστημικός βράχος, είναι εκπληκτικά ογκώδες σε σύγκριση με τα άλλα δύο διαστρικά αντικείμενα που έχουν περάσει από τη Γη.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι το A11pl3Z αποτελεί απειλή για τη Γη καθώς δεν προβλέπουν ότι θα πλησιάσει κοντά στον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, στην τρέχουσα τροχιά του, θα πλησιάσει σε απόσταση 2,4 αστρονομικών μονάδων AU (223 εκατομμύρια μίλια) από τη Γη.

Τεχνικά, το A11pl3Z βρίσκεται ήδη στο ηλιακό σύστημα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή 3,8 AU μακριά από τη Γη

Το πλησιέστερο πέρασμα του από πλανήτη αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο, πλησιάζοντας σε απόσταση 0,4 AU (37 εκατομμύρια μίλια) από τον Άρη.





Πηγή: skai.gr

