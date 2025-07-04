Νέα αρχαιολογικά ευρήματα από τις Πυραμίδες της Γκίζας ήρθαν στο φως και συμβάλουν στη λύση του μυστήριου για το πώς και από ποιον χτίστηκαν, πριν από 4.500 χρόνια

Οι αρχαιολόγοι, σε μία εντυπωσιακή ανακάλυψη, βρήκαν στο εσωτερικό της Μεγάλης Πυραμίδας του Χέοπα άγνωστες επιγραφές που αποκαλύπτουν ότι οι Πυραμίδες χτίστηκαν από αμειβόμενους, εξειδικευμένους εργάτες και όχι από 100.000 σκλάβους (που εργάζονταν σε τρίμηνες βάρδιες για 20 χρόνια) σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη θεωρία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εργάτες στις Πυραμίδες δούλευαν συνεχώς, έπαιρναν μισθό και μία ημέρα άδεια, για κάθε 10 ημέρες εργασίας.

Τα σημάδια με τα ονόματά τους που άφησαν εργάτες που δούλευαν στις Πυραμίδες τον 13ο αιώνα π.Χ, φαίνονται σε επιγραφές που ήρθαν πρόσφατα στο φως

Ο διακεκριμένος αιγυπτιολόγος Δρ. Ζαχί Χαουάς ( Zahi Hawass) και η ομάδα του εξερεύνησαν απομονωμένους θαλάμους πάνω από την «Αίθουσα του Βασιλιά» στη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα και ανακάλυψαν άγνωστες πληροφορίες για την περίοδο της κατασκευής της.

Εκτός από επιγραφές, σύμφωνα με την Daily Mail, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ακόμα τάφους ειδικευμένων εργατών νότια της Μεγάλης Πυραμίδας, με σκαλισμένες τις μορφές τους σε αγαλματίδια και 21 ιερογλυφικούς τίτλους, όπως «επιβλέπων της πλευράς της πυραμίδας» και «τεχνίτης».

Αγαλματίδιο εργάτη που βρέθηκε μέσα στον τάφο του

«Οι ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν ότι οι κατασκευαστές δεν ήταν σκλάβοι. Αν ήταν, δεν θα είχαν ταφεί ποτέ στη σκιά των πυραμίδων», δήλωσε ο Δρ. Χαουάς στο podcast Matt Beall Limitless.

«Οι σκλάβοι δε θα είχαν προετοιμάσει τους τάφους τους για την αιωνιότητα, όπως έκαναν οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες» τόνισε.

Επίσης, αρχαιολογικά ευρήματα στη «πόλη των εργατών», ανατολικά της Μεγάλης Πυραμίδας, έδειξαν ότι διατροφή των εργατών δεν περιοριζόταν σε ψωμί και κρεμμύδια, όπως πίστευε η λαϊκή παράδοση, αλλά περιλάμβανε και αρκετό κρέας από αγελάδες και κατσίκες.

«Βρήκαμε χιλιάδες οστά ζώων στο σημείο», είπε ο Δρ. Χαουάς.

«Ένας ειδικός από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο τα ανέλυσε και διαπίστωσε ότι οι Αιγύπτιοι έσφαζαν 11 αγελάδες και 33 κατσίκες κάθε μέρα για να θρέψουν τους εργάτες (για τους σκλάβους δεν θα ενδιαφέρονταν). Αυτή η διατροφή ήταν αρκετή για να υποστηρίξει περίπου 10.000 εργάτες την ημέρα» τόνισε.

Στην περιοχή βρέθηκαν ακόμα κοιτώνες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και φούρνοι, που αποδεικνύουν την ύπαρξη μόνιμου και οργανωμένου οικισμού.

Πώς μετέφεραν τις τεράστιες πέτρες

Σύμφωνα με τον Δρ. Χαουάς, η βάση της πυραμίδας ήταν σκαλισμένη σε συμπαγή βράχο, με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να προσφέρει σταθερότητα στη δομή.

Από εκεί και πέρα, ο ασβεστόλιθος που χρησιμοποιήθηκε προερχόταν από λατομείο σε απόσταση μόλις 300 μέτρων και μεταφερόταν μέσω ράμπας, της οποίας τα υπολείμματα εντοπίστηκαν στη νοτιοδυτική πλευρά του μνημείου.

Πηγή: skai.gr

