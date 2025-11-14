Λογαριασμός
Ιταλία: Πάνω από το 40% των εφήβων έχει στραφεί στην τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση της θλίψης

Έκθεση τονίζει ότι μόνο οι μισοί Ιταλοί εφήβοι έχουν επισκεφθεί κάποιο μουσείο τον τελευταίο χρόνο και ένας στους πέντε δεν κάνει καμία σωματική άσκηση

Τεχνητή νοημοσύνη

Πάνω από ένας στους τέσσερις Ιταλούς εφήβους, το 41,8%, έχει στραφεί σε εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το τμήμα της μκο Save The Children στην Ιταλία.

Η έκθεση της Save The Children Italia τονίζει ότι μόνο οι μισοί Ιταλοί έφηβοι έχουν επισκεφθεί κάποια έκθεση ή μουσείο τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν κάνει καμία σωματική άσκηση.

Επίσης περισσότερο από το 46% των Ιταλών εφήβων δεν διαβάζει βιβλία.

Η έκθεση υπογραμμίζει παράλληλα ότι το 9% έχει αποφασίσει να απομονωθεί λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, ενώ το 12% έχει χρησιμοποιήσει ψυχιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία τεχνητή νοημοσύνη έφηβοι
