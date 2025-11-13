Η Blue Origin στέλνει το New Glenn στον Άρη

Η Blue Origin, η εταιρεία πυραύλων που ίδρυσε ο μεγιστάνας του πλούτου και ιδιοκτήτης της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια ακόμη προσπάθεια εκτόξευσης του πυραύλου New Glenn.

Ο πύραυλος New Glenn μεταφέρει δύο δορυφόρους που προορίζονται για ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς τον Άρη και έχει προγραμματιστεί να απογειωθεί από το Κέντρο Διαστημικών Δυνάμεων στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ θεωρητικά μεταξύ των ωρών 10 μμ- 01:00 πμ (ώρα Ελλάδος).

Η εκτόξευση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η προσπάθεια εκτόξευσης και την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε η Blue Origin στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως και η SpaceX, ο κύριος ανταγωνιστής της Blue Origin, οι πύραυλοι της εταιρείας σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μερική επαναχρησιμοποίηση τους, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Η πρώτη απόπειρα προσγείωσης, τον Ιανουάριο απέτυχε, καθώς οι κινητήρες δεν ανάφλεξαν σωστά και ο πύραυλος εκτροχιάστηκε.

Η Blue Origin δήλωσε ότι τους τελευταίους δέκα μήνες επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση του New Glenn με στόχο την επιτυχή προσγείωση του.

Μόλις φτάσει σε τροχιά, το New Glenn θα πρέπει να μεταφέρει τους δορυφόρους Escapade προς το σημείο Lagrange 2 (L2), περίπου 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

Στα τέλη του 2026, οι δορυφόροι θα αποχωρήσουν από το L2, θα κάνουν σύντομη διέλευση από τη Γη και θα ξεκινήσουν την τελική πορεία προς τον Κόκκινο Πλανήτη.

Και οι δύο δορυφόροι αναμένεται να εισέλθουν σε τροχιά γύρω από τον Άρη τον Σεπτέμβριο του 2027, οπότε θα ξεκινήσει η κύρια επιστημονική αποστολή τους που αφορά τη μελέτη της ατμόσφαιρας του Άρη.

Η αξιοποίηση των Escapade εντάσσεται στο πρόγραμμα SIMPLEx της NASA, που επιδιώκει να ενθαρρύνει τη χρήση μικρών, φθηνών διαστημοπλοίων για επιστημονικές αποστολές με πολύ χαμηλότερο κόστος. Η συνολική εκτίμηση της αποστολής είναι κάτω από 100 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα 300–600 εκατομμύρια δολάρια άλλων δορυφόρων της NASA που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη.

Πηγή: skai.gr

