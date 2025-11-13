Μια πρωτοποριακή τεχνολογία από την Καλιφόρνια υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το διάστημα. Η εταιρεία TransAstra ανέπτυξε έναν γιγάντιο φουσκωτό σάκο, τον Capture Bag, σχεδιασμένο να «πιάνει» αστεροειδείς και διαστημικά σκουπίδια, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξόρυξη μετάλλων εκτός του πλανήτη μας και τον καθαρισμό της τροχιάς της Γης από επικίνδυνα υπολείμματα.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Joel Sercel, πρώην μηχανικός της Caltech, εξηγεί ότι η εξόρυξη αστεροειδών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις, καθώς απαιτεί λύσεις σε τέσσερα βασικά ζητήματα: εντοπισμό, σύλληψη, μεταφορά και επεξεργασία των ουράνιων σωμάτων. Η TransAstra δηλώνει ότι διαθέτει τεχνολογία και πατέντες και στους τέσσερις αυτούς τομείς, με περισσότερες από 20 πατέντες σε ισχύ.

Το Capture Bag κατασκευάζεται από υλικά υψηλής αντοχής, όπως Kevlar και αλουμίνιο, και διατίθεται σε έξι μεγέθη, από μικροσκοπικές εκδόσεις που χωρούν σε φλιτζάνι καφέ, έως τεράστιες δομές ικανές να «αιχμαλωτίσουν» αστεροειδείς 10.000 τόνων. Η πρώτη δοκιμή του συστήματος πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπου επιβεβαιώθηκε η λειτουργικότητά του σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

O CEO της εταιρείας, Joel Sercel

Με χρηματοδότηση 5 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από τη NASA, η εταιρεία αναπτύσσει τώρα μια μεγαλύτερη έκδοση 10 μέτρων, η οποία θα δοκιμαστεί αρχικά στη συλλογή διαστημικών σκουπιδιών, πριν επιχειρηθεί η πρώτη πραγματική αποστολή σε αστεροειδή.

Παράλληλα, η TransAstra έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο τηλεσκοπίων, με το όνομα Sutter, σε Αριζόνα, Καλιφόρνια, Αυστραλία και σύντομα στην Ισπανία, για τον εντοπισμό αστεροειδών κατάλληλων για εξόρυξη. Το πρώτο σχέδιο για «σύλληψη» αστεροειδούς τοποθετείται το 2028, με τον Sercel να κάνει λόγο για μια επερχόμενη «βιομηχανική επανάσταση στο διάστημα».

Οι κουκίδες είναι διαστημικά σκουπίδια, υπολογίζονται περίπου 36.000 μικροαντικείμενα σε τροχιά γύρω από τη γη

Η TransAstra έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 27 εκατ. δολάρια από ιδιωτικά κεφάλαια, συμβόλαια και επιχορηγήσεις από τη NASA και τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ.

Ειδικοί στον χώρο της αεροδιαστημικής, όπως η καθηγήτρια Eleonora Botta του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο, τονίζουν ότι η ευελιξία του Capture Bag στην αντιμετώπιση αντικειμένων διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα, αν και η τεχνική πρόκληση της ανάπτυξης τόσο μεγάλων, εύκαμπτων δομών στο διάστημα παραμένει σημαντική.

Ο συνάδελφός της John Crassidis χαρακτηρίζει το εγχείρημα «ιδιαίτερα καινοτόμο» και εκτιμά ότι, αν επιτύχει, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή εξόρυξης στο διάστημα — αν και προειδοποιεί πως το χρονοδιάγραμμα του 2028 είναι «πολύ φιλόδοξο».

