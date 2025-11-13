«Τόσα λεφτά για μια κάλτσα;» - Κύμα χλευασμού για το νέο iPhone Pocket της Apple

Κύμα χλευασμού δέχεται η Apple στα social media μετά την ανακοίνωση του νέου της προϊόντος, που είναι μια θήκη μεταφοράς για τα iPhone.

Το iPhone Pocket θα πωλείται έναντι περίπου 250 ευρώ και είναι ένα πλεκτό κομμάτι υφάσματος με μια τρύπα «για να περιβάλλει άνετα το iPhone σας, το οποίο μπορείτε να φορέσετε χιαστί, σαν τσάντα ή λουράκι τηλεφώνου», όπως αναφέρει η εταιρεία.

Αλλά αξίζει να δώσει κανείς τόσα λεφτά για ένα ύφασμα; Στο διαδίκτυο, οι χρήστες λένε «όχι», ενώ σε σχόλια παρομοιάζουν τη θήκη με «κομμένη κάλτσα» ή ένα απλό «πλεκτό».

Στο δελτίο Τύπου, η Apple ανέφερε ότι το έντονα χρωματιστό αξεσουάρ είναι μέρος μιας σειράς περιορισμένης έκδοσης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία μόδας του Issey Miyake.

Ο αείμνηστος σχεδιαστής μόδας είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την εταιρεία τεχνολογίας για τη δημιουργία των μαύρων ζιβάγκο που φορούσε ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς.

Η Apple δήλωσε ότι το προϊόν είχε εμπνευστεί από «ένα κομμάτι ύφασμα» και ότι η ιδέα του προήλθε από «την ανάγκη δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης». Η τσάντα με κοντό λουράκι θα είναι διαθέσιμη σε οκτώ χρώματα, ενώ η τσάντα με μακρύ λουράκι σε τρία χρώματα.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αυτό δείχνει πως οι οπαδοί της Apple «θα πληρώσουν για οτιδήποτε λανσάρει η εταιρεία».

Εκτός από την τιμή, οι χρήστες εστιάζουν και στην ασφάλεια του προϊόντος. «Χωρίς φερμουάρ, χωρίς σχήμα, και λαμβάνοντας υπόψη πόσες κλοπές iPhone υπάρχουν αυτές τις μέρες... καμία ασφάλεια;», σχολιάζει ένας χρήστης.

Άλλοι χρήστες έχουν κάνει meme τη θήκη μεταφοράς με το διάσημο μαγιό του Borat, ενώ κάποιοι υπερασπίζονται το προϊόν λέγοντας πως η τιμή του οφείλεται στη συνεργασία με την εταιρεία Issey Miyake.

Ο σύμβουλος και αναλυτής κοινωνικών μέσων Ματ Ναβάρα σχολίασε στο BBC ότι η τιμή έχει λιγότερη σχέση με τη «λειτουργικότητα» και περισσότερη με τη «μορφή, το branding και την αποκλειστικότητα».

«Οι τιμές αυτές δεν είναι κάτι καινούργιο στον κόσμο της πολυτελούς μόδας ή των συνεργασιών με σχεδιαστές», είπε. «Αλλά για τους περισσότερους καταναλωτές, φαίνεται ότι η Apple δοκιμάζει τα όρια της αφοσίωσης στο brand», τόνισε.

