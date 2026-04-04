Ηράκλειο: Ξεκίνησε η 5η Ολυμπιάδα Ρομποτικής

Η 5η Ολυμπιάδα Ρομποτικής «MINOAN ROBOTSPORTS COMPETITION GLOBAL OLYMPIAD 2025» και ο 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ρομποτικής, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Biznovation Challenge», άνοιξαν τις πύλες τους το απόγευμα της Παρασκευής (3-4-2026) στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, με τη διοργάνωση να ολοκληρώνεται στις 6 Απριλίου.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής διεθνώς, καθώς στους αγώνες συμμετέχουν περισσότεροι από 4.500 διαγωνιζόμενοι από 46 χώρες, παρουσιάζοντας συνολικά 2.535 ρομπότ. Τιμώμενη χώρα είναι η Νότια Κορέα, ενώ τιμώμενο ακριτικό νησί είναι η Γαύδος.

Την επίσημη έναρξη των αγώνων κήρυξαν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, καθώς και πλήθους πολιτών.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Αρναουτάκης καλωσόρισε τους χιλιάδες συμμετέχοντες - μαθητές όλων των βαθμίδων, φοιτητές και ενήλικες από 45 χώρες και τέσσερις ηπείρους - τονίζοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει συστηματικά στην καινοτομία και στη δημιουργικότητα της νέας γενιάς. Όπως ανέφερε, «η Κρήτη βρίσκεται, για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο της υψηλής τεχνολογικής εκπαίδευσης».

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Σταύρος Αρναουτάκης τιμήθηκε από την οργανωτική επιτροπή για τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον ιδρυτή του Ελληνικού Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής, Κώστα Τσίχλα, στη συμβολή της Περιφέρειας και των στελεχών της.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφεται ως η πρώτη στην Ευρώπη σε επίπεδο συμμετοχών και η τρίτη παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της Κρήτης, με 128 ομάδες να συμμετέχουν συνολικά. Από αυτές, 89 ομάδες λαμβάνουν μέρος στις βασικές κατηγορίες της Ολυμπιάδας, 31 ομάδες συμμετέχουν στην ειδική κατηγορία ποδοσφαίρου με ρομποτικά κιτ που διατέθηκαν δωρεάν στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού από την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ 8 ομάδες συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Biznovation Challenge», στο οποίο καταγράφονται συνολικά 27 συμμετοχές.

Οι διοργανώσεις υλοποιούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

