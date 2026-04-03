Η Artemis II εγκαταλείπει την τροχιά της Γης και κατευθύνεται στην Σελήνη

Η αποστολή Artemis II ξεπέρασε πλέον την τροχιά της Γης, καθώς το διαστημόπλοιο Orion πραγματοποίησε την τελική ώθηση προς τη Σελήνη με την ενεργοποίηση του κύριου κινητήρα του.

Η καύση του κινητήρα, διάρκειας 5 λεπτών και 55 δευτερολέπτων ολοκληρώθηκε «άψογα», σύμφωνα με τη δρα Λόρι Γκλέιζ της NASA.

Oλα αυτά ενώ υπάρχει συνεχής live μετάδοση της αποστολής, η οποία μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από το ταξίδι του πληρώματος προς τη Σελήνη. Μέσα από τη ζωντανή σύνδεση μεταδίδονται εικόνες από το εσωτερικό του Orion, συνομιλίες των αστροναυτών με το κέντρο ελέγχου, καθώς και εικόνες της Γης και της Σελήνης από το διάστημα, δίνοντας μια πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο.

Από το εσωτερικό της κάψουλας Orion, ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν δήλωσε ότι το πλήρωμα «αισθάνεται πολύ καλά, καθ’ οδόν για τη Σελήνη».

Η Artemis II ακολουθεί πλέον μια ελλειπτική πορεία που θα μεταφέρει το πλήρωμα γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και στη συνέχεια πίσω στη Γη. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1972 που άνθρωποι ταξιδεύουν εκτός της γήινης τροχιάς.

Στην απευθείας μετάδοση από το Orion, η Γη φαίνεται να μικραίνει σταδιακά, καθώς το σκάφος απομακρύνεται ολοένα περισσότερο στο Διάστημα.

Ο Χάνσεν, ο οποίος είναι ο πρώτος μη Αμερικανός αστροναύτης που ταξιδεύει προς τη Σελήνη, ανέφερε στο κέντρο ελέγχου της NASA ότι το πλήρωμα «ένιωσε πραγματικά τη στήριξη όλων όσοι επέμειναν και εργάστηκαν σκληρά για αυτή την αποστολή».

«Η ανθρωπότητα απέδειξε ξανά τι μπορεί να καταφέρει. Είναι οι ελπίδες σας για το μέλλον που μας συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πριν από την τελική ώθηση, το Orion παρέμεινε για περίπου μία ημέρα σε υψηλή γήινη τροχιά, κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχθηκαν οι κινητήρες, τα συστήματα πλοήγησης και τα συστήματα υποστήριξης ζωής.

Αφού δόθηκε η τελική έγκριση, ξεκίνησε η καύση του κινητήρα, η τελευταία και πιο κρίσιμη κίνηση για την αποστολή προς τη Σελήνη.

Η μονάδα υπηρεσιών ενεργοποίησε τον μοναδικό κύριο κινητήρα, ο οποίος λειτούργησε σταθερά αυξάνοντας την ταχύτητα του Orion κατά χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα.

Η καύση στον κινητήρα έθεσε το διαστημόπλοιο σε τροχιά που αναμένεται να μεταφέρει την αποστολή πρισσότερα από 7.600 χιλιόμετρα πέρα από τη Σελήνη- όπου και ποτέ ξανά δεν έφτασε άνθρωπος στο παρελθό- πριν η βαρύτητα την οδηγήσει ξανά πίσω προς τη Γη.

Η NASA εκτιμά ότι η αποστολή ενδέχεται να ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε καταγράψει το Apollo 13 το 1970, ενδεχόμενο που φυσικά θα εξαρτηθεί από τελικές λεπτομέρειες της πορείας και των χρόνων της πτήσης.

Στην πρώτη δημόσια τηλεδιάσκεψη του πληρώματος μετά την εκτόξευση, ο κυβερνήτης της αποστολής, Ριντ Γουάιζμαν, δήλωσε ότι καθώς το σκάφος απομακρυνόταν από τη Γη, οι αστροναύτες είχαν μπροστά τους «μια εντυπωσιακή θέα».

«Μπορούσαμε να δούμε ολόκληρο τον πλανήτη, από τον έναν πόλο έως τον άλλο. Ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή και άφησε και τους τέσσερις μας κυριολεκτικά άφωνους», ανέφερε ο Γουάιζμαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η καύση στον κινητήρα δεν αποτελεί «σημείο χωρίς επιστροφή» για το Orion. Ακόμη και μετά την κρίσιμη ώθηση προς τη Σελήνη, οι ελεγκτές της αποστολής μπορούν, εφόσον προκύψει σοβαρό πρόβλημα, να πραγματοποιήσουν έναν ελιγμό επιστροφής και να κατευθύνουν το σκάφος πίσω στη Γη.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αυτή η αναστροφή αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο επιστροφής κατά τις πρώτες 36 ώρες. Μετά το διάστημα αυτό, σύμφωνα με τον διευθυντή του προγράμματος Orion, Χάουαρντ Χου, είναι εξίσου γρήγορο — και συχνά απλούστερο — το σκάφος να συνεχίσει την πορεία του γύρω από τη Σελήνη και στη συνέχεια να επιστρέψει στη Γη ακολουθώντας τη φυσική τροχιά του.

Ο ίδιος, πριν από την εκτόξευση, είχε δηλώσει ότι η ομάδα της NASA έχει πραγματοποιήσει «εκατοντάδες χιλιάδες προσομοιώσεις», προκειμένου να διασφαλίσει ότι το πλήρωμα θα μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της καύσης του κινητήρα, ο Χου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Τι εκπληκτικές δύο ημέρες ήταν αυτές!», σχολίασε χαμογελώντας.

Καθώς το Orion κατευθύνεται όλο και βαθύτερα στο Διάστημα, οι εικόνες από τα παράθυρά του αναμένεται να γίνονται ολοένα και πιο εντυπωσιακές: η Γη θα μικραίνει σταδιακά, μετατρεπόμενη σε μια μικρή γαλάζια και λευκή σφαίρα στο βάθος, ενώ η Σελήνη θα μεγαλώνει μπροστά τους και θα «μεταφορφώνεται» από φωτεινός δίσκος- όπως και την αντιλαμβανόμαστε- σε έναν κόσμο γεμάτο κρατήρες που θα καταλαμβάνει ολόκληρο το οπτικό πεδίο.

Οι αστροναύτες δήλωσαν, στην πρώτη τους βιντεοκλήση από την αποστολή, ότι είχαν μείνει «καθηλωμένοι στα παράθυρα», παρακολουθώντας τη θέα να αλλάζει συνεχώς μπροστά τους.

Περίπου την έκτη ημέρα της αποστολής, όταν το Orion θα κινείται πλέον πέρα από τη Σελήνη, το πλήρωμα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ολική έκλειψη Ηλίου.

Η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως το φως του ενώ «αποκαλύπτει» το λαμπερό «στέμμα» του, το οποίο συνήθως δεν είναι ορατό. Δίπλα, στο φόντο αυτό, θα διακρίνεται η Γη.

Η NASA ελπίζει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα μείνει στην ιστορία ως η καθοριστική ώθηση που έφερε την ανθρωπότητα ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια.

Πηγή: skai.gr

