Η επιστροφή στη Σελήνη είναι το εφαλτήριο για το ταξίδι του ανθρώπου στον Άρη

Η εκτόξευση του διαστημοπλοίου Orion της NASA σηματοδότησε την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και μισό αιώνα. Αλλά σηματοδότησε επίσης την αρχή για κάτι πιο συναρπαστικό: Η αποστολή Artemis II είναι η πρώτη προσπάθεια της Αμερικής για εξερεύνηση του βαθέος διαστήματος, μια φιλοδοξία που αξίζει και με το παραπάνω το υψηλό της κόστος.

Μερικοί φορολογούμενοι που παρακολουθούν το Artemis II μπορεί να σκεφτούν: «Έχω πάει εκεί, το έχω κάνει κι αυτό». Οι Αμερικανοί πήγαν για πρώτη φορά στη Σελήνη το 1969. Και μέχρι το 208, όταν θα ξεκινήσει η αποστολή για τη μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη, προβλέπεται ότι θα κοστίσει 105 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη δεν εκτιμάται στη NASA ως επιστροφή στη Σελήνη, αλλά ως το εφαλτήριο για την προσεδάφιση ανθρώπων στον Άρη. Τα ρομπότ της NASA έχουν ανακαλύψει δελεαστικά στοιχεία για πιθανά αρχαία μικρόβια στον Κόκκινο Πλανήτη. Η διαστημική υπηρεσία ελπίζει να χρησιμοποιήσει το Artemis II για να βοηθήσει στην επίδειξη συστημάτων υποστήριξης ζωής και επικοινωνιών για μια αποστολή στον Άρη, η οποία θα διαρκέσει δύο έως τρία χρόνια με την επιστροφή. Η τελειοποίηση αυτής της τεχνολογίας είναι το μεγαλύτερο τεχνικό εμπόδιο για την αποστολή ανθρώπων στον Άρη.

Η NASA ελπίζει επίσης ότι αυτή η πτήση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης, κάτι που θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας αποικίας και την τακτική εκτόξευση επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων. Μια αποικία στη Σελήνη θα μπορούσε να υποστηρίξει την έρευνα για τον δορυφόρο της Γης και να τον χρησιμεύσει ως πεδίο εκπαίδευσης για μια αποστολή στον Άρη.

Τουλάχιστον, το πρόγραμμα Artemis αναδεικνύει τον δυναμισμό της αμερικανικής διαστημικής βιομηχανίας, όπου ιδιωτικές εταιρείες ανταγωνίζονται για να προσφέρουν θαύματα μηχανικής. Η SpaceX, η οποία υπέβαλε αίτηση για δημόσια εγγραφή την Τετάρτη, ηγείται αυτής της κούρσας, γι' αυτό και της ανατέθηκαν συμβάσεις για την ανάπτυξη των συστημάτων προσεδάφισης ανθρώπων για τις αποστολές Artemis III και IV. Η Blue Origin, η οποία ιδρύθηκε από τον Τζεφ Μπέζος, έχει συμβόλαιο για την ανάπτυξη ενός διαστημικού σκάφους προσεδάφισης για την αποστολή Artemis V.

Η φετινή πτήση του Artemis θα ξεπεράσει νέα εμπόδια, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες σε απόσταση ιστορικά μεγαλύτερη από κάθε άλλον άνθρωπο στη Γη, ακόμη και από τους πρώτους αστροναύτες που «πάτησαν το πόδι τους» στη Σελήνη. Και η NASA θα το κάνει αυτό με ένα ποσοστό μόνο του κόστους του προγράμματος Apollo και με λιγότερο από το μισό εργατικό δυναμικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν μια μέρα να καρπωθούν τους καρπούς αυτών των επιστημονικών προσπαθειών, αν συνεχίσουν να επενδύουν στην εξερεύνηση του Διαστήματος.







