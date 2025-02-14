Το TikTok είναι και πάλι διαθέσιμο στα καταστήματα Apple και Google των ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την απαγόρευση λειτουργίας της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τις 5 Απριλίου.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η εφαρμογή αυτή, που έχει περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες, τέθηκε για λίγες ώρες εκτός λειτουργίας στις 19 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ, όταν εφαρμόστηκε ο νόμος που απαιτούσε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, την κινεζική ByteDance, να την πουλήσει για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Στη συνέχεια, όμως, ο Τραμπ υπέγραψε μια εκτελεστική εντολή που έδωσε στο TikTok παράταση ζωής 75 ημερών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο έκανε πρώτο λόγο για επιστροφή του TikTok στα καταστήματα εφαρμογών στις ΗΠΑ, η απόφαση να γίνει εκ νέου διαθέσιμο το TikTok πάρθηκε, αφού η Apple και η Google έλαβαν εγγυήσεις από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση πως δεν θα θεωρούνταν υπεύθυνες αν επέτρεπαν λήψεις του.

Η απαγόρευση, η οποία εγκρίθηκε με διμερή ψήφο στο Κογκρέσο, υπογράφηκε από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και υποχρέωνε τον Κινέζο ιδιοκτήτη του Tiktok Bytetance να πουλήσει την αμερικανική έκδοση της πλατφόρμας σε ένα ουδέτερο συμβαλλόμενο μέρος.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση Μπάιντεν είχε υποστηρίξει ότι το TikTok θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Κίνα ως εργαλείο κατασκοπείας και πολιτικής χειραγώγησης. Η Κίνα και το TikTok έχουν επανειλημμένα αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Τι απαντά ο CEO στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ - Οι ευχαριστίες στον Τραμπ

Απάντηση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το «μπλόκο» στο TikTok, έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας, Shou Zi Chew, μέσω ανάρτησής του.

Αρχικά, ο Shou Zi Chew ευχαρίστησε τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ «για τη δέσμευσή του να συνεργαστεί μαζί μας ώστε να βρούμε μια λύση που θα διατηρήσει το TikTok διαθέσιμο στις ΗΠΑ».

Τόνισε, επίσης, ότι «είμαστε ευγνώμονες και ικανοποιημένοι που έχουμε την υποστήριξη ενός Προέδρου που κατανοεί πραγματικά την πλατφόρμα μας — ενός ανθρώπου που έχει αξιοποιήσει το TikTok για να εκφράσει τις δικές του σκέψεις και απόψεις, να συνδεθεί με τον κόσμο και να συγκεντρώσει περισσότερες από 60 δισεκατομμύρια προβολές από το περιεχόμενο που ανεβάζει».

Απευθυνόμενος στους χρήστες της πλατφόρμας δήλωσε:

«Προς τους χρήστες μας στις ΗΠΑ, σας ευχαριστούμε που κάνετε την κοινότητα του TikTok έναν τόσο πλούσιο και ζωντανό χώρο, που μας εκπλήσσετε και μας χαροποιείτε καθημερινά. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μας θα λειτουργεί ως το διαδικτυακό σας σπίτι για απεριόριστη δημιουργικότητα και εξερεύνηση, καθώς και ως πηγή έμπνευσης και χαράς για πολλά χρόνια ακόμη».

Πηγή: skai.gr

