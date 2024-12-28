ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά την αναστολή του νόμου που απαγορεύει το TikTok     

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Παρασκευή από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αναστείλει τον νόμο που απειλεί να απαγορεύσει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες αν η κινεζική μητρική εταιρία του δεν το πουλήσει.

Σε γραπτή επιστολή που απηύθυναν οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο εκλεγμένος πρόεδρος αναφέρει πως αντιτίθεται στο μέτρο «προς το παρόν» και θέλει να επιλυθεί όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, δηλ. μία ημέρα αφότου η απαγόρευση θα έχει τεθεί σε ισχύ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παίρνει θέση στην ουσία της διαφωνίας», υποστηρίζουν.

"Αντ' αυτού, καλεί το δικαστήριο να αναστείλει την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, ώστε η επερχόμενη διοίκηση να μπορέσει να επιδιώξει μία διέξοδο κατόπιν διαπραγματεύσεων που θα αποτρέπει το κλείσιμο του TikTok σε εθνική κλίμακα», προστίθεται στην επιστολή.

Τον Απρίλιο, το Κογκρέσο είχε εγκρίνει με μεγάλη πλειοψηφία έναν νόμο που επέβαλλε στη μητρική εταιρεία του TikTok, την ByteDance, να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ πριν από τις 19 Ιανουαρίου, διαφορετικά η εφαρμογή θα απαγορευθεί.

Έχει σκοπό να αποτρέψει κινδύνους κατασκοπείας και χειραγώγησης από τις κινεζικές αρχές των χρηστών του TikTok, που υποστηρίζει πως έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ.

Το TikTok, που έχει αρνηθεί πολλές φορές ότι διαβιβάζει πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση, προσέφυγε τότε στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου η πλειονότητα των δικαστών είναι συντηρητικοί. Το δικαστήριο δέχθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου να μελετήσει στις 10 Ιανουαρίου το αίτημα εξέτασης της συνταγματικότητας του νόμου αυτού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε πρόσφατα με τoν διευθύνοντα σύμβουλο του TikTok, τον Σου Ζι Τσου, στην κατοικία του στη Φλόριντα, και έχει εκφράσει πολλές φορές την υποστήριξή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και αρχικά ήταν αντίθετος με την εφαρμογή, ο μελλοντικός πρόεδρος εκτιμά σήμερα πως του επέτρεψε να προσεγγίσει ένα νεαρό ακροατήριο και δήλωσε πρόσφατα πως έχει «αδυναμία» στο μέσο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο μοναδικός που έχει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να συνάπτει συμφωνίες, την εντολή της κάλπης και την πολιτική βούληση να διαπραγματευθεί μια λύση για να σωθεί η πλατφόρμα απαντώντας παράλληλα στις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που έχει εκφράσει το κράτος», αναφέρει η επιστολή των δικηγόρων του.

Στην προσφυγή τους, το TikTok και η ByteDance δηλώνουν πως «το Κογκρέσο ενέκρινε έναν μαζικό και χωρίς προηγούμενο περιορισμό της ελευθερίας του λόγου». Σημειώνουν επίσης πως ο νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την παραμονή της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι του μελλοντικού προέδρου στην επιστολή τους: «Αυτό το ατυχές χρονοδιάγραμμα εμποδίζει την ικανότητα του προέδρου Τραμπ να διαχειριστεί την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και να επιδιώξει μια λύση που θα προστατεύει την εθνική ασφάλεια και θα διασφαλίζει παράλληλα σε μια πλατφόρμα μέσου κοινωνικής δικτύωσης που παρέχει μια υπηρεσία δημοφιλή σε 170 εκατομμύρια Αμερικανούς την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της που προβλέπονται από την Πρώτη Τροπολογία» του Συντάγματος σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσπαθήσει, ωστόσο, να απαγορεύσει το TikTok το καλοκαίρι του 2020, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, με εκτελεστικά διατάγματα που δεν παρήγαν αποτέλεσμα.

Το ξανασκέφτηκε από τότε, καλώντας τους ψηφοφόρους που είναι συνδεδεμένοι με το TikTok να τον ψηφίσουν. Ο Ρεπουμπλικανός εκλεγμένος πρόεδρος βλέπει στο TikTok μια εναλλακτική λύση στο Facebook και στο Instagram, τις δύο πλατφόρμες της Meta, τις οποίες είχε αποκλείσει προσωρινά μετά την επίθεση των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Σε ξεχωριστή επιστολή, που περιλαμβάνεται επίσης στον φάκελο του Ανώτατου Δικαστηρίου, μια ένωση οργανώσεων --μεταξύ των οποίων η ισχυρή ACLU για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων-- αναφέρει πως αντιτίθεται στον νόμο, που εμποδίζει την ελευθερία της έκφρασης των χρηστών της εφαρμογής.

«Μια τέτοια απαγόρευση δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας και, εάν τεθεί σε ισχύ, θα προκαλέσει μια διαταραχή με σοβαρές συνέπειες στην ικανότητα των Αμερικανών να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο και τα ακροατήρια των επιλογών τους στο διαδίκτυο», γράφουν.

Μία από τις λύσεις που έχουν αναφερθεί σε περίπτωση που ο νόμος μείνει ως έχει είναι η ByteDance να πουλήσει τμήματά της σε επενδυτές που δεν είναι Κινέζοι, μια πιθανότητα την οποία η επιχείρηση απορρίπτει σταθερά.

Πόσο μάλλον που η επαναγορά των αμερικανικών δραστηριοτήτων με τα 170 εκατομμύρια χρηστών, θα κόστιζε πολύ ακριβά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.