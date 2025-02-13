«Δημόκριτος»: Ανιχνεύτηκε κοσμικό νετρίνο με τη μεγαλύτερη ενέργεια που έχει καταγραφεί ποτέ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ), του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» ανακοίνωσε την ανίχνευση κοσμικού νετρίνο με τη μεγαλύτερη ενέργεια που έχει καταγραφεί ποτέ, περίπου 220 PeV, από το πείραμα KM3NeT!

Το αξιοσημείωτο γεγονός, που ονομάστηκε KM3-230213A, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ανιχνεύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2023 από τον ARCA του τηλεσκοπίου νετρίνων με όγκο ενός κυβικού χιλιομέτρου KM3NeT, που είναι ποντισμένος στη βαθιά θάλασσα.

Αυτό είναι το πιο υψηλο-ενεργειακό νετρίνο που έχει ανιχνευθεί ποτέ και παρέχει την πρώτη απόδειξη ότι νετρίνα τόσο υψηλών ενεργειών παράγονται στο σύμπαν. Αυτό το γεγονός δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2025.

Σημειώνεται πως η ομάδα Αστροσωματιδιακής Φυσικής του ΙΠΣΦ συμμετέχει ενεργά στο KM3NeT διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην κατασκευή, τη λειτουργία, την ανάλυση δεδομένων και το management του πειράματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

