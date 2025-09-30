ΗΠΑ: Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ είναι εδώ

Του Thomas Black*

Για μια βιομηχανία που μόλις ξεκινά, υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Μπορείτε να ευχαριστήσετε τον Ίλον Μασκ και τις τολμηρές δηλώσεις του σχετικά με το ρομπότ Optimus της Tesla. Η Morgan Stanley έριξε επίσης λάδι στη φωτιά της δημοσιότητας με την πρόβλεψή της για σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ανθρωποειδή σε λειτουργία έως το 2050 στο πλαίσιο μιας αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και έπειτα υπάρχουν τα «λαμπερά» βίντεο του διαδικτύου που δείχνουν ρομπότ σε ανθρώπινο σχήμα να κάνουν τούμπες, άλματα, και άλλα θεαματικά κατορθώματα.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υπερεκτιμούν τι μπορούν να κάνουν τα ρομπότ σε αυτό το σημείο της ανάπτυξής τους. Είναι επίσης αλήθεια ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν εξελιχθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία, από τότε που ήταν ακριβά εργαστηριακά πειράματα σε πανεπιστήμια και εξειδικευμένες εταιρείες όπως η Boston Dynamics. Τώρα, αυτές οι κινητές μηχανές με βραχίονες αναπτύσσονται κυρίως ως πιλοτικά έργα σε αποθήκες, εργοστάσια, ακόμη και σε νοσοκομεία.

Με αυτές τις πρώιμες αναπτύξεις ανθρωποειδών ρομπότ, τα εμπόδια γύρω από την ασφάλεια, την παροχή ρεύματος και τη μηχανική μάθηση είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τώρα για την επίτευξη του στόχου της κατασκευής κινητών ρομπότ γενικής χρήσης που μπορούν να εκτελούν πολλαπλές εργασίες δίπλα σε ανθρώπους και με λογικό κόστος. Αυτά τα ρομπότ, τα οποία περιλαμβάνουν μοντέλα που έχουν τροχούς αντί για πόδια, αντιπροσωπεύουν το τελευταίο εξελικτικό βήμα για τα ρομπότ που ξεκίνησαν πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες ως αδέξια, υδραυλικά κινούμενα μηχανήματα που ήταν βιδωμένα στο πάτωμα και απομονωμένα από τους εργαζόμενους.

Η σημασία της ανάπτυξης μιας αμερικανικής εγχώριας βιομηχανίας ανθρωποειδών ρομπότ που περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση και την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού - κινητήρες, αισθητήρες, τσιπ, κάμερες, μπαταρίες κ.λπ. - δεν είναι δυνατόν να υπερεκτιμηθεί. Όπως και η ναυπηγική βιομηχανία, ακόμη και τα drones, αυτά τα προϊόντα θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας με επικαλυπτόμενες χρήσεις για την άμυνα. Τα ρομπότ γενικής χρήσης θα επιτρέψουν στις οικονομίες να αναπτυχθούν ακόμη και όταν ο ανθρώπινος πληθυσμός φτάσει σε ένα ανώτατο όριο οπότε θα αρχίσει να μειώνεται. Αυτή η μείωση του πληθυσμού, φυσικά, συμβαίνει ήδη στις ανεπτυγμένες χώρες.

Οι σκεπτικιστές επικεντρώνονται στους περιορισμούς αυτών των νέων μηχανών, οι οποίες σήμερα εκτελούν απλές εργασίες, όπως η μεταφορά αντικειμένων, η συλλογή τους από κοντέινερ ή η τοποθέτηση πλαστικών κιβωτίων σε μεταφορικές ταινίες. Συχνά είναι αργά, ενεργοβόρα και χρειάζονται πολύ χρόνο για να εκπαιδευτούν. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι τεχνολογικές βελτιώσεις θα ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Η ιστορία δείχνει επίσης ότι η υιοθέτηση των ρομπότ θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι προβλέπουν οι αισιόδοξοι.

Για να δώσουμε μια αίσθηση του πόσο είναι ακόμη στα σπάργανα αυτή η βιομηχανία, ο Σύνδεσμος για την Προώθηση του Αυτοματισμού πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στο Σιάτλ το δεύτερο ετήσιο συνέδριό του αφιερωμένο στα ανθρωποειδή ρομπότ. Το πλήθος ήταν μεγαλύτερο από αυτό της πρώτης συγκέντρωσης, με πολλούς μηχανικούς εταιρειών να εμφανίζονται για να δουν αν αυτά τα μηχανήματα θα λειτουργήσουν στα εργοστάσιά τους ή στα εργοτάξια τους. Η απάντηση: όχι ακόμα.

Μια δόση αισιοδοξίας το πρωί από τις νεοφυείς εταιρείες ρομπότ αντισταθμιζόταν από σκεπτικισμό το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένου του Μπραντ Πόρτερ, ο οποίος ηγήθηκε του οργανισμού ρομποτικής της Amazon πριν ιδρύσει τη δική του εταιρεία, την Cobot. Η ανάλυση της Amazon για τα βιομηχανικά ρομπότ βρήκε μόνο 40 περιπτώσεις χρήσης για ανθρωποειδή που δεν θα μπορούσαν να γίνουν από άλλους τύπους ρομπότ, είπε ο Πόρτερ. Μία από αυτές τις χρήσεις είναι ένα τροχοφόρο ρομπότ που να μεταφέρει αυτόνομα καρότσια φορτωμένα με κιβώτια για τον γίγαντα της ναυτιλίας AP Moller-Maersk A/S. Η νεοσύστατη εταιρεία του Πόρτερ σχεδίασε ένα ρομπότ, το Proxie, για αυτήν την εργασία.

Αν και οι περιπτώσεις χρήσης είναι περιορισμένες τώρα, θα προκύψουν περισσότερες καθώς τα ρομπότ βελτιώνουν την απόδοσή τους. Η Agility Robotics έχει αναπτύξει το ρομπότ της, Digit, σε διάφορες αποθήκες όπου μπορεί να παραλαμβάνει κιβώτια και να περπατάει για να τις τοποθετεί σε έναν ιμάντα μεταφοράς. Οι περιοχές όπου εργάζονται τα ρομπότ, ωστόσο, είναι κλειστές για τους ανθρώπους. Υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με τα ρομπότ με πόδια, κυρίως επειδή τσαλακώνονται στο έδαφος όταν διακόπτεται το ρεύμα. Τα δίποδα ρομπότ καταναλώνουν ενέργεια για «δυναμική σταθερότητα», η οποία τα κρατά σε ισορροπία όταν στέκονται ή κινούνται. Η ισχύς της μπαταρίας αποτελεί σημαντικό περιορισμό για τα ανθρωποειδή ρομπότ και η ανάγκη για ενέργεια μόνο θα αυξάνεται καθώς θα γίνονται πιο ικανά να εκτελούν πρόσθετες εργασίες. Τα ρομπότ πρέπει να διαθέτουν υπολογιστική ισχύ επιπέδου Τεχνητής Νοημοσύνης επειδή η καθυστέρηση του σήματος από τους διακομιστές cloud είναι πολύ μεγάλο, δήλωσε ο Αμίτ Γκόελ, επικεφαλής του Robotics Edge Computing Ecosystem στην Nvidia, κατά τη διάρκεια του μονοήμερου συνεδρίου.

Μία από τις λύσεις είναι η σύνδεση των ρομπότ με μια πηγή τροφοδοσίας. Αυτό λειτουργεί μόνο αν δεν χρειάζεται να κινούνται πολύ. Μια άλλη μέθοδος είναι η αλλαγή των μπαταριών των ρομπότ όταν η ισχύς τους μειωθεί σε ένα ορισμένο επίπεδο. Αυτό απαιτεί επιπλέον επενδύσεις για επιπλέον συστήματα τροφοδοσίας, χώρο όπου γίνεται η εναλλαγή μπαταριών και χρόνο για την αντικατάστασή τους. Μια λύση είναι η τοποθέτηση των ρομπότ σε τροχούς αντί για πόδια, εξαλείφοντας την ανάγκη κατανάλωσης ισχύος για τη σταθερότητά τους. Το μειονέκτημα είναι ότι το μεταξόνιο πρέπει να γίνεται όλο και μεγαλύτερο αν το ρομπότ πρόκειται να σηκώνει βαριά αντικείμενα με τα χέρια του. Είναι επίσης πολύ πιο δύσκολο για ένα ρομπότ να περιηγείται τον ανθρώπινο κόσμο με τροχούς.

Οι τροχοί είναι ο τρόπος μετακίνησης για το Moxi, το ρομπότ που κατασκευάστηκε από την Diligent Robotics και μπορεί να μεταφέρει ιατρικά εφόδια, φάρμακα, εργαστηριακά δείγματα και άλλα αντικείμενα απευθείας σε νοσηλευτές. Το ρομπότ μπορεί να πλοηγηθεί στο νοσοκομείο μόνο του - παίρνοντας το ασανσέρ, ανοίγοντας πόρτες που απαιτούν σήμα ή κουμπί για να λειτουργήσουν και κάνοντας ελιγμούς γύρω από ανθρώπους και αντικείμενα. Περίπου 100 ρομπότ Moxi έχουν αναπτυχθεί σε περισσότερα από 25 νοσοκομεία. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και περπάτημα για τους νοσηλευτές.

Το Moxi, προς το παρόν, έχει μία περίπτωση χρήσης: την παράδοση πραγμάτων στο προσωπικό του νοσοκομείου. Ο πολλαπλασιασμός των ανθρωποειδών δεν θα πλησιάσει ούτε κατά διάνοια τις προβλέψεις της Morgan Stanley εάν ​​τα ρομπότ δεν μπορούν να κάνουν πολλαπλές εργασίες - και να τις μάθουν γρήγορα. Εδώ είναι που οι τεχνικές εκπαίδευσης των ρομπότ πρέπει να βελτιωθούν με προσομοίωση, τόνισε ο Γκόελ. Υπάρχει έλλειψη δεδομένων για την εκπαίδευση ρομπότ. Η εκπαίδευση των ρομπότ μέσω εκτέλεσης εργασιών είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Εάν το ρομπότ αποτύχει, θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον εαυτό του ή σε αντικείμενα γύρω του. Γενικά θεμελιώδη μοντέλα που απεικονίζουν καταστάσεις του πραγματικού κόσμου θα βοηθήσουν στη μείωση του κόστους της προσομοίωσης και θα επιταχύνουν την εκπαίδευση.

Ο Τζεφ Καρντένας, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας ρομποτικής Apptronik, δήλωσε ότι φοβόταν να πηγαίνει σε συνέδρια αυτοματισμού όπου οι συμμετέχοντες θα γελούσαν με την ιδέα ενός ανθρωποειδούς ρομπότ γενικής χρήσης και ότι θα λάμβανε ένα συγκαταβατικό χτύπημα στην πλάτη αν προσπαθούσε. Έκτοτε η κοινή αντίληψη έχει αλλάξει μαζί με την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί λόγω μιας πρόκλησης της Υπηρεσίας Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας (DARPA) από το 2012 έως το 2015, η οποία έδωσε ώθηση στον κλάδο.

Η Apptronik συνεργάζεται με την DeepMind της Google για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας και έχει συνεργαστεί με την νεοσύστατη εταιρεία Jabil τόσο για την κατασκευή όσο και για τη χρήση του ρομπότ της Apollo. Ο Καρντένας δήλωσε ότι το επόμενο έτος θα εξακολουθεί να αφορά πιλοτικά έργα και πρώιμες παραγγελίες, με τη βιομηχανία να αναπτύσσει εκατοντάδες ανθρωποειδή ρομπότ. «Νομίζω ότι το 2027 είναι η χρονιά που θα αρχίσετε να βλέπετε πρώιμη κλίμακα».

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πρόκειται να ξεκινήσει, και οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγξουν το δικό τους πεπρωμένο.



* Ο Thomas Black είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion και γράφει για τους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών. Προηγουμένως ήταν δημοσιογράφος του Bloomberg News που κάλυπτε τα logistics, τη μεταποίηση και την πολιτική αεροπορία.

Πηγή: The Washington Post

