Οι Ταλιμπάν καταργούν τις οπτικές ίνες για την έκλυση των ηθών

Γενική διακοπή των τηλεπικοινωνιών παρατηρείται σήμερα στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες αφού οι αρχές των Ταλιμπάν άρχισαν να διακόπτουν τις συνδέσεις οπτικής ίνας σε πολλές επαρχίες της χώρας, ώστε να εμποδίσουν «την έκλυση των ηθών».

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι έχασε την επαφή με το γραφείο του στην Καμπούλ γύρω στις 18.15, τοπική ώρα.

«Είναι σε εξέλιξη γενική διακοπή των τηλεπικοινωνιών» ανέφερε το Netblocks, ο οργανισμός εποπτείας του διαδικτύου και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Σε εθνικό επίπεδο, η συνδεσιμότητα έχει μειωθεί στο 14% του συνήθους επιπέδου, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συμβάν φαίνεται ότι οφείλεται σε «σκόπιμη διακοπή της υπηρεσίας».

Οι Ταλιμπάν άρχισαν να περιορίζουν την πρόσβαση στο Ίντερνετ στις αρχές του μήνα, διακόπτοντας τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε πολλές περιοχές. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η σύνδεση με οπτικές ίνες απαγορεύτηκε πλήρως στην επαρχία Μπαλχ, ανακοίνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου ο εκπρόσωπος της περιοχής αυτής, Αταουλάχ Ζαΐντ. Το μέτρο ελήφθη «για την πρόληψη της διαφθοράς» και παρόμοια μέτρα θα εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε.

Ανταποκριτές του AFP είχαν αναφέρει τότε ότι παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν για τις επαρχίες Μπανταχσάν και Ταχάρ (βόρεια), καθώς και τις Κανταχάρ, Χελμάντ, Νανγκαρχάρ και Ουρουζγκάν (νότια).

Τις τελευταίες εβδομάδες η σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργή ή ακανόνιστη.

Το 2024 η Καμπούλ είχε εγκωμιάσει τα οφέλη του δικτύου οπτικών ινών, μήκους 9.350 χιλιομέτρων, που σε μεγάλο βαθμό κατασκευάστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη στήριξη των ΗΠΑ. Υποστήριζε μάλιστα τότε ότι ήταν «προτεραιότητα» των αρχών, ώστε η χώρα να ξεφύγει από τη φτώχεια και να προσεγγίσει το επίπεδο του υπόλοιπου κόσμου.

Αφού επέστρεψαν στην εξουσία, το 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν αλλεπάλληλες απαγορεύσεις, με βάση τη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.