ΗΠΑ: Αναβλήθηκε εκ νέου η επιστροφή του Starliner από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανέβαλε εκ νέου την επιστροφή των αστροναυτών Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προκειμένου να αξιολογηθούν τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη επανδρωμένη αποστολή του σκάφους Starliner της Boeing.

Η NASA δεν όρισε νέα ημερομηνία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής των δύο αστροναυτών, η οποία σχεδιαζόταν αρχικά για τις 14 Ιουνίου και προγραμματίστηκε ακολούθως στις 26 Ιουνίου.

«Οι υπεύθυνοι της αποστολής αξιολογούν τις προσεχείς ευκαιρίες επιστροφής, μετά τους δύο προγραμματισμένους διαστημικούς περιπάτους στον ISS, στις 24 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου», αναφέρει η ενημέρωση της NASA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

