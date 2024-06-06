Συνολικά τρεις διαρροές ηλίου έχουν ανιχνευθεί στην κάψουλα Starliner της Boeing που μεταφέρει δύο αστροναύτες της NASA και αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της ημέρας.

Το διαστημικό σκάφος «παραμένει σταθερό», ανακοίνωσε χθες τη νύχτα η NASA.

Η μία διαρροή ηλίου ανιχνεύθηκε πριν από την απογείωση της αποστολής που αναμένεται επί χρόνια και τελικά πραγματοποιήθηκε χθες από τον Φλόριντα.

Εντοπίστηκε σε έναν από τους προωθητήρες του σκάφους και αποφασίστηκε να μην επιδιορθωθεί, διότι, σύμφωνα με την ανάλυση της NASA είναι «μικρή και δεν αποτελεί κίνδυνο».

Το ήλιον δεν είναι εύφλεκτο αέριο, αλλά χρησιμοποιείται στο σύστημα πρόωσης του σκάφους.

Οι δύο άλλες διαρροές είναι καινούργιες, και εντοπίσθηκαν αφού το σκάφος μπήκε σε τροχιά, ανακοίνωσε η NASA X. «Δυό από τις βαλβίδες του ηλίου έκλεισαν».

Το πρωί, η NASA διευκρίνισε ότι οι υπεύθυνοι της αποστολής συνήλθαν και άναψαν το πράσινο φως για την πρόσδεση του σκάφους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που είναι προγραμματισμένη για τις 16H15 GMT (19.15 ώρα Ελλάδος).

Συνέντευξη Τύπου θα δοθεί μετά την άφιξη του σκάφους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η Boeing πρέπει να αποδείξει με αυτήν τη δοκιμαστική πτήση ότι το Starliner είναι ασφαλές για να ξεκινήσει πτήσεις. Το μη επανδρωμένο Starliner έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μία φορά το 2022, αλλά είναι η πρώτη φορά που μεταφέρει αστροναύτες.

Το πρόγραμμα του Starliner έχει σημαδευτεί από πολλές αναποδιές που προκάλεσαν καθυστερήσεις ετών.

Ετσι, στην κούρσα του διαστήματος, η Boeing ηττήθηκε από τη SpaceX του Ίλον Μασκ, που μεταφέρει από το 2020 αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Πάντως, η NASA επιδιώκει να έχει στη διάθεσή της και δεύτερο μέσο μεταφοράς, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα στο ένα από τα μέσα μεταφοράς ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

