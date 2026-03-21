Ο Ίλον Μασκ προέβη σε παραπλανητικές δημόσιες δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου της εξαγοράς του Twitter το 2022, όπως έκρινε ενόρκως δικαστήριο.

Μετά από δύο ημέρες διασκέψεων, το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση εις βάρος του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος είχε εναχθεί από ομάδα επενδυτών του Twitter που υποστήριζαν ότι βασίστηκαν στις δηλώσεις του.

Κατά την κατάθεσή του νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Μασκ υποστήριξε ότι δεν παραπλάνησε τους επενδυτές και ότι το κοινό απλώς παρερμήνευσε τα σχόλια και τις αναρτήσεις του. Ωστόσο, οι ένορκοι έκριναν ότι ορισμένοι από τους ισχυρισμούς του σχετικά με προβλήματα στα στοιχεία χρηστών της πλατφόρμας, καθώς και οι αναφορές του ότι ενδεχομένως αποχωρεί από τη συμφωνία των 44 δισ. δολαρίων, ήταν σκόπιμα παραπλανητικοί. Οι δικηγόροι τόσο του Μασκ όσο και των επενδυτών δεν σχολίασαν την απόφαση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο μεγιστάνας βρίσκεται αντιμέτωπος με νομικές συνέπειες για αναρτήσεις του, αν και το 2023 είχε δικαιωθεί σε αγωγή μετόχων της Tesla που τον κατηγορούσαν για παραπλάνηση.

Στην ετυμηγορία της Παρασκευής, το δικαστήριο έκρινε ότι οι δηλώσεις του Μασκ οδήγησαν τεχνητά σε πτώση της τιμής της μετοχής του Twitter κατά περίπου 3 έως 8 δολάρια ανά μετοχή στο διάστημα από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2022. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επενδυτής της ομαδικής αγωγής ενδέχεται να λάβει αποζημίωση χιλιάδων δολαρίων.

Ο δικηγόρος Μόντε Μανν σχολίασε ότι η απόφαση «στέλνει σαφές μήνυμα», τονίζοντας πως «αν επηρεάζεις την αγορά με τα λόγια σου, αναλαμβάνεις και τις συνέπειες».

Ο Μασκ είχε αρχίσει από τον Μάιο του 2022 να δημοσιεύει σχόλια για υποτιθέμενα προβλήματα του Twitter με ψεύτικους λογαριασμούς («bots»), αναφέροντας ότι η συμφωνία «παγώνει», πριν δηλώσει τελικά ότι θέλει να αποχωρήσει. Το Twitter προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να τον υποχρεώσει να ολοκληρώσει τη συμφωνία, κάτι που έγινε στις αρχές Οκτωβρίου στην αρχικά συμφωνημένη τιμή. Το 2023, ο Μασκ μετονόμασε την πλατφόρμα σε X.

Το διάστημα αυτό αποδείχθηκε οικονομικά επιζήμιο για επενδυτές όπως ο Μπράιν Μπέλγκρεϊβ, ο οποίος κατέθεσε ότι πούλησε χιλιάδες μετοχές τον Ιούλιο του 2022, πιστεύοντας ότι ο Μασκ δεν θα προχωρούσε στην εξαγορά. Η τιμή πώλησης ήταν χαμηλότερη από την τιμή αγοράς και σημαντικά κάτω από τα 54,20 δολάρια ανά μετοχή που τελικά πλήρωσε ο Μασκ.

«Ζημιώθηκα. Με εξαπάτησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Μασκ εμφανίστηκε συγκρουσιακός με τους δικηγόρους των επενδυτών και αρνήθηκε να απαντά με απλό «ναι» ή «όχι», κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να παραπλανήσουν το δικαστήριο. Σε κάποια στιγμή παραδέχθηκε: «Αν αυτή ήταν δίκη για το αν έχω κάνει ανόητες αναρτήσεις, θα έλεγα ότι είμαι ένοχος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.