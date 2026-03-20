Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποκατέστησε την επικοινωνία με ένα διαστημόπλοιο που αποτελεί μέρος της αποστολής του Proba-3, αφού έχασε την επαφή με τον δορυφόρο πριν από έναν μήνα.

Το Proba-3, το οποίο εκτοξεύτηκε για μια διετή αποστολή το 2024, χρησιμοποιεί δύο διαστημόπλοια που πετούν σε σχηματισμό ακριβείας για να προσομοιώσουν μια ηλιακή έκλειψη σε απόσταση μεγαλύτερη από 60.000 χιλιόμετρα (37.000 μίλια) πάνω από τη Γη.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν αυτόν τον «ντελικάτο χορό» για να ρίξουν μια σπάνια ματιά στην ελάχιστα γνωστή εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, η οποία ονομάζεται στέμμα.

Ο ένας δορυφόρος διαθέτει μια ασπίδα 1,4 μέτρων που παίζει τον ρόλο της Σελήνης, εμποδίζοντας το φως του Ήλιου, ενώ ο άλλος παρατηρεί το στέμμα μέσα από τη σκιά.

Πώς χάθηκε και επανήλθε η επικοινωνία

Ωστόσο, κάτι συνέβη στο δεύτερο διαστημόπλοιο -αυτό που φέρει το κρίσιμο όργανο του στεμματογράφου- στις 14 Φεβρουαρίου.

Μια αλυσιδωτή αντίδραση οδήγησε το διαστημόπλοιο να χάσει τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα ο ηλιακός του συλλέκτης να μην βλέπει τον Ήλιο, αδειάζοντας έτσι τις μπαταρίες. Στη συνέχεια, το διαστημόπλοιο εισήλθε σε κατάσταση επιβίωσης και έκτοτε αιωρούνταν σιωπηλά στο διάστημα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας «συνέβη κάποιου είδους θαύμα γιατί επανασυνδεθήκαμε με το διαστημόπλοιο», δήλωσε την Πέμπτη ο διευθυντής του ESA, Γιόζεφ Ασμπάχερ. Το άλλο διαστημόπλοιο -εκείνο με την ασπίδα- «ακολουθούσε και παρατηρούσε» τον χαμένο δίδυμό του, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ESA.

Το χαμένο διαστημόπλοιο «στροβιλιζόταν» όταν μια ομάδα του ESA στην Ισπανία «είδε ότι κάποιο ηλιακό φως χτυπά πράγματι τους ηλιακούς συλλέκτες», εξήγησε ο Ασμπάχερ.

Άδραξαν την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας αυτή τη μικρή ποσότητα ενέργειας για να αποκαταστήσουν τη σύνδεση.

Ο ηλιακός συλλέκτης του διαστημοπλοίου είναι πλέον στραμμένος προς τον Ήλιο, επιτρέποντάς του να φορτίσει τις μπαταρίες του. Στη συνέχεια, οι εμπειρογνώμονες του ESA θα ενεργοποιήσουν ξανά τα όργανα και θα πραγματοποιήσουν δοκιμές για να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί.

«Το να έχουμε νέα από τον στεμματογράφο είναι καταπληκτικά νέα και μεγάλη ανακούφιση!» δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής της αποστολής Proba-3, Ντάμιεν Γκαλάνο.

Το «μυστικό» του Ήλιου

Το στέμμα του Ήλιου, το οποίο έχει πάχος αρκετών εκατομμυρίων χιλιομέτρων, παραμένει ακόμα ελάχιστα κατανοητό. Αόρατο στο γυμνό μάτι και τα τηλεσκόπια, είναι συνήθως κρυμμένο από το έντονο φως που προέρχεται από τον Ήλιο.

Ενώ οι ολικές εκλείψεις στη Γη διαρκούν μόλις λίγα λεπτά και συμβαίνουν μόνο περίπου 60 φορές τον αιώνα, το Proba-3 είναι σε θέση να εξασφαλίζει 10 έως 12 ώρες παρατηρήσεων την εβδομάδα σε διάστημα δύο ετών, σύμφωνα με τον ESA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.