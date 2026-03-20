Τραμπ: Θέτει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την Παρασκευή ένα πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη που στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών, των κοινοτήτων και των μικρών επιχειρήσεων, ως μέρος ενός εθνικού σχεδίου για τη ρύθμιση των εξελίξεων στον τομέα.

Η κυβέρνηση Τραμπ (Trump) πιέζει για ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο που θα μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη χώρα, αντί να επιτρέπει στις πολιτείες να διαμορφώνουν τα δικά τους σχέδια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι θα παρακρατήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την ευρυζωνικότητα από πολιτείες των οποίων οι νόμοι για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης κρίνονται από την κυβέρνησή του ότι παρεμποδίζουν την αμερικανική κυριαρχία στην τεχνολογία.

«Η κυβέρνηση προσβλέπει στη συνεργασία με το Κογκρέσο τους επόμενους μήνες για να μετατρέψει αυτό το πλαίσιο σε νομοθεσία την οποία ο πρόεδρος θα μπορεί να υπογράψει», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Το πλαίσιο καλεί το Κογκρέσο να απλοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης, έτσι ώστε τα κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας να μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια επί τόπου. Επιθυμεί επίσης να αυξήσει την ικανότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καταπολεμά τις απάτες που δημιουργούνται μέσω ΤΝ και τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Το σχέδιο ζητά την άρση των εμποδίων στην καινοτομία, την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ΤΝ σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και τη διευκόλυνση της κατασκευής συστημάτων ΤΝ κορυφαίας ποιότητας.

Οι προστασίες για τα παιδιά περιλαμβάνουν την παροχή ελέγχου στους γονείς επί των λογαριασμών και των συσκευών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών τους, καθώς και την υποστήριξη λειτουργιών για την καταπολέμηση της πιθανής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή του αυτοτραυματισμού.

Πηγή: skai.gr

