Αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τους λογαριασμούς parody εισάγει το X.

Από τις 10 Απριλίου, οι λογαριασμοί που παρωδούν κάποιον άλλο χρήστη ή άτομο πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις-κλειδιά όπως «ψεύτικο» ή «παρωδία» στην αρχή των ονομάτων του λογαριασμού τους.

Η πλατφόρμα θα απαιτεί, επίσης, από τους κατόχους λογαριασμών παρωδίας να χρησιμοποιούν διαφορετικές εικόνες στους λογαριασμούς X που ανήκουν σε αυτούς που θέλουν να αντιπροσωπεύουν.

Ορισμένοι χρήστες έχουν παραπονεθεί για σύγχυση που προκαλείται από parody λογαριασμούς στην πλατφόρμα, όπως αυτούς που υποδύονται τον ιδιοκτήτη της Ίλον Μασκ.

«Αυτές οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν συνδέονται με τους πραγματικούς και να μειώσουν τον κίνδυνο σύγχυσης ή πλαστοπροσωπίας», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση το Σάββατο.

Ενθάρρυνε τους λογαριασμούς των influencers να ενημερώσουν τα προφίλ τους μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Οι αλλαγές θα ισχύουν, επίσης, για λογαριασμούς θαυμαστών, ανέφερε.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό περιλαμβάνει όλες τις χιλιάδες ψεύτικες παραλλαγές των λογαριασμών του Ίλον Μασκ», έγραψε ένας χρήστης ως απάντηση στην ανάρτηση του X σχετικά με την ενημέρωση της πολιτικής του.

Υπάρχουν αρκετοί λογαριασμοί παρωδίας για τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πλαστοπροσωπίες με διάφορους τρόπους.

Οι αναρτήσεις που προβλήθηκαν από το BBC από λογαριασμούς parody του Ίλον Μασκ κυμαίνονταν από memes και ανέκδοτα έως προώθηση κρυπτονομισμάτων και δώρα αυτοκινήτων.

Μια πρόσφατη ανάρτηση από έναν λογαριασμό παρωδίας του Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους, είπε στους χρήστες να κάνουν "like και comment" και θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα Tesla.

Η ανάρτηση έχει λάβει 428.000 likes και περισσότερες από 200.000 απαντήσεις.

Το X κυκλοφόρησε ετικέτες για λογαριασμούς παρωδίας τον Ιανουάριο.

Αυτές, καθώς και το σύστημα επαλήθευσης μπλε τικ της πλατφόρμας, έχουν αναφερθεί ως εργαλεία για την πρόληψη της παραπλανητικής πλαστοπροσωπίας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων έχει αμφισβητηθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla είπε ότι οι λογαριασμοί που εμπλέκονται σε πλαστοπροσωπία χωρίς ετικέτα θα απαγορευθούν.

Πολλοί λογαριασμοί παρωδίας στο X γίνονται πιο συγκεκριμένοι θέτοντας τη λέξη παρωδία σε αγκύλες στο τέλος των ονομάτων χρηστών.

Εάν το όνομα ενός λογαριασμού παρωδίας είναι ιδιαίτερα μεγάλο και εμφανίζεται μόνο μια συντομευμένη έκδοση στις ροές ή στις απαντήσεις, οι χρήστες μπορούν άθελά τους να εξαπατήσουν - ειδικά εάν η εικόνα του λογαριασμού ταιριάζει με αυτή του πραγματικού προσώπου.

