Kawasaki: Ρομποτάλογο υδρογόνου με Τεχνητή Νοημοσύνη – Εντυπωσιακό βίντεο

Το μέλλον είναι εδώ... Επιστημονική φαντασία θυμίζει το “ρομποτάλογο” της ιαπωνικής βιομηχανίας μοτοσικλετών Kawasaki.

Η ιαπωνική βιομηχανία παρουσίασε το concept ενός φουτουριστικού και τεχνολογικά προηγμένου οχήματος - του αλόγου ρομπότ Corleo - στην έκθεση Osaka-Kansai Expo 2025. Αυτό δεν είναι απλώς ένα όχημα - είναι ένα επαναστατικό τετράποδο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να κινηθεί σε οποιονδήποτε τύπο εδάφους.

Το άλογο ρομπότ Corleo είναι εξοπλισμένο με έναν σύγχρονο κινητήρα υδρογόνου και τεχνητή νοημοσύνη (AI). Μέσω της AI αναλύει το σχήμα του δρόμου, τον βαθμό κλίσης και σταθερότητας στην κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του αναβάτη και προσαρμόζει αυτόματα την κίνησή του.

Τέσσερα ανεξάρτητα ρομποτικά πόδια — για οποιοδήποτε έδαφος

Το πιο εκπληκτικό χαρακτηριστικό του Corleo είναι τα τέσσερα έξυπνα πόδια του. Τα πίσω πόδια κινούνται ανεξάρτητα από τα μπροστινά πόδια. Αυτό του επιτρέπει να κινείται εύκολα σε χιονισμένα βουνά, ρέματα ή ανώμαλο έδαφος. Η αποτελεσματικότητα της κίνησης διατηρείται σε υψηλό επίπεδο τόσο κατά το περπάτημα όσο και στο τρέξιμο.

Λειτουργικός σχεδιασμός και διαδραστικός έλεγχος

Το σώμα του αλόγου ρομπότ έχει αεροδυναμικό σχήμα, κατασκευασμένο από μέταλλο και άνθρακα. Στο μπροστινό μέρος του υπάρχει μια κεφαλή με σχήμα μοτοσικλέτας και οι προβολείς του μπορούν να παρέχουν φως σε οποιεσδήποτε συνθήκες, μέρα ή νύχτα.

Το σύστημα ελέγχου δεν απαιτεί παραδοσιακά κουμπιά — το ρομπότ αισθάνεται την κίνηση και ανταποκρίνεται ανάλογα αλλάζοντας το κέντρο βάρους του αναβάτη.

Προηγμένα χαρακτηριστικά τoυ οχήματος:

Λαστιχένιες "οπλές" - προστασία από την ολίσθηση, τόσο σε σκληρές όσο και μαλακές επιφάνειες.

Πίνακας οργάνων - Οθόνη HUD που δείχνει δείκτη υδρογόνου, σύστημα πλοήγησης, σταθερότητα και κέντρο βάρους.

Ικανότητα άλματος - η ικανότητα να ξεπερνάει ανώμαλα εδάφη και εμπόδια.

