Επιστήμονες αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας... στις μέλισσες

Οι επιστήμονες αναρωτιούνται εδώ και καιρό εάν η βασίλισσα μέλισσα κρύβει το μυστικό της μακροζωίας, γι' αυτό και ξεκινά μελέτη πάνω στην «μητέρα» της κυψέλης.

Ενώ οι βασίλισσες μέλισσες και οι εργάτριες έχουν σχεδόν πανομοιότυπο DNA, οι βασίλισσες απολαμβάνουν έναν ένα «βασιλικό» προνόμιο. Είναι μεγαλύτερες, γόνιμες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και επιβιώνουν για χρόνια σε σύγκριση με τις εργάτριες, οι οποίες ζουν για λίγους μόνο μήνες.

Τώρα, οι ερευνητές ετοιμάζονται να εμβαθύνουν στη βιολογία των μελισσών με την ελπίδα ότι θα κατανοήσουν γιατί οι βασίλισσες μέλισσες ευδοκιμούν και θα ξεκλειδώσουν θεραπείες για την παράταση της ανθρώπινης ζωής, αναφέρει η Guardian.

Το φιλόδοξο σχέδιο βρίσκεται υπό ανάπτυξη στο Advanced Research + Invention Agency, έναν βρετανικό κυβερνητικό οργανισμό που υποστηρίζεται με 800 εκατ. λίρες για τη χρηματοδότηση έρευνας, η οποία μπορεί να αποτύχει, αλλά θα μπορούσε να αναμορφώσει και την κοινωνία, αν πετύχει.

«Είναι από τις τρελές αυτές ιδέες που μπορεί να μεταμορφώσουν την ζωή όλων μας», ανέφερε ο Yannick Wurm, ένας από τους επικεφαλής ερευνητές.

Ο Wurm, πρώην καθηγητής εξελικτικής γονιδιωματικής και βιοπληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, θα επιβλέπει τη μελέτη μελισσών, σφηκών, μυρμηγκιών και τερμιτών προς όφελος του ανθρώπου.

Όπως τονίζει, εάν η μελέτη έχει αποτελέσματα μπορεί να φέρει επανάσταση στους εξής τομείς: την παύση της γήρανσης, την ανθρώπινη γονιμότητα, τη μεταμόσχευση οργάνων και την παροχή νέων μέσων για την καταπολέμηση ασθενειών.

