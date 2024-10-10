Μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τη Γη τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία παρατήρησης της ατμόσφαιρας και των ωκεανών (National Oceanic and Atmospheric Administration / NOAA).

Το βράδυ της Τρίτης καταγράφηκε σημαντική εκτίναξη ύλης και μαγνητικού πεδίου από το ηλιακό στέμμα και το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τη Γη από σήμερα μέχρι και αύριο Παρασκευή.

Οι ειδικοί έχουν εκδώσει προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου G4 (σ.σ. το δεύτερο υψηλότερο στην πεντάβαθμη κλίμακα), μέγιστης ταχύτητας 1.300 χιλιομέτρων/δευτερόλεπτο. Ακριβείς προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο 15-30 λεπτά προτού η ηλιακή καταιγίδα φθάσει στη Γη, λαμβάνοντας στοιχεία από μετρήσεις δορυφόρων.

Τον Οκτώβριο του 2003, σφοδρή ηλιακή καταιγίδα βύθισε περιοχές της Σουηδίας στο σκοτάδι και κατέστρεψε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

