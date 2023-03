Η IBM αποκάλυψε τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή στον κόσμο για την έρευνα στον τομέα της υγείας

Τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή στον κόσμο που προορίζεται αποκλειστικά για την έρευνα στον τομέα της υγείας παρουσίασαν προ ημερών ο αμερικανικός κολοσσός των επεξεργαστών και των servers IBM και η Cleveland Clinic.



Ο λόγος για τον IBM Quantum System One, ο οποίος σχεδιάστηκε για να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων με υψηλές ταχύτητες και λειτουργεί πλέον στην πανεπιστημιούπολη της κλινικής στο Οχάιο.



Η εγκατάσταση του υπολογιστή αποτελεί μέρος μιας δεκαετούς συνεργασίας μεταξύ της IBM και της κλινικής και φέρει την ονομασία Discovery Accelerator (Επιταχυντής Ανακαλύψεων).

We’re excited to see IBM Quantum System One up and running at its new home, @ClevelandClinic’s HQ in Cleveland, OH.



