Εντυπωσιακό βίντεο από την SpaceX - Η μοναδική θέα της Γης

Ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Γη σε αρκετή απόσταση να περιστρέφεται μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του διαστήματος, δημοχίευσε η η SpaceX.

Η απόσταση είναι τόσο κοντονή που μπορεί κανείς να διακρίνει, ακόμα τα σύννεφα αλλά και τη στεριά.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ κατέγραψε το εν λόγω πλάνο στις 17 Μαρτίου από τον πύραυλό της Falcon 9 κατά τη διάρκεια αποστολής για την ανάπτυξη των δορυφόρων SES-18 και SES-19 της Northrop Grumman.

View from the second stage following last week's launch of SES-18 and SES-19 to a geosynchronous transfer orbit pic.twitter.com/GbSbq6ob2m