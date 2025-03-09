Η βιβλική μάχη του Αρμαγεδδώνα μπορεί να έγινε στα αλήθεια

Η Αγία Γραφή αφηγείται την ιστορία ενός βιβλικού Ιουδαίου βασιλιά που πέθανε στα χέρια ενός Αιγύπτιου φαραώ στη μάχη του Αρμαγεδδώνα και τώρα οι επιστήμονες έφεραν στο φως νέα αρχαιολογικά ευρύματα, που μπορεί να αποδείξουν ότι η βιβλική μάχη ήταν όντως ιστορικό γεγονός.

Η λέξη Αρμαγεδδών στα εβραϊκά σημαίνει «Όρος της Μεγιδδώ» - μια πόλη που βρισκόταν στην επικράτεια του αρχαίου Ισραήλ, στα σημερινά Παλαιστινιακά εδάφη. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, η Μεγιδδώ είναι ο βιβλικός τόπος της τελικής, καθαρτήριας αναμέτρησης του Καλού με το Κακό.

Σε μια τοποθεσία της αρχαίας Μεγιδδώ - όπου η Γραφή λέει ότι ο τελευταίος βασιλιάς των Ιουδαίων, Ιωσίας, σκοτώθηκε το 609 π.Χ από τους Αιγύπτιους στρατιώτες του φαραώ Νεχώ Β' στη μάχη του Αρμαγεδδώνα - οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν θαμμένα ερείπια και αγγεία που συμβαδίζουν με την ιστορία των Γραφών.

Archaeologists find evidence of Biblical king who died in battle at Armageddon https://t.co/njSoljlX0C — Daily Mail Online (@MailOnline) March 8, 2025

Αν και το μεγαλύτερο μέρος στην βιβλικής Μεγιδδώ είχε ανασκαφεί ήδη από το 1920, εν τούτοις υπήρχε ένα σημείο που δεν είχε ακόμα ερευνηθεί. Στην τοποθεσία αυτή οι αρχαιολόγοι βρήκαν πλήθος αιγυπτιακών κεραμικών, συγκεκριμένα από την κοιλάδα του Νείλου, και εξηγούν την παρουσία τους εκεί ως απόδειξη ότι τα έφερε ο στρατός του Νεχώ.

Ο Assaf Kleiman, συν-ερευνητής από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα, είπε χαρακτηριστικά στη Daily Mail: «Αυτά δεν είναι διακοσμημένα επιτραπέζια σκεύη αντιπροσωπευτικά της εποχής και της ιουδαϊκής παράδοση. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι κάποιος στην Μεγιδδώ, ένας εκτοπισμένος ή ένας επιζών Ισραηλίτης, απέκτησε ξαφνικά ενδιαφέρον την για κατώτερη αιγυπτιακή αγγειοπλαστική και αποφάσισε να τα εισάγει στο σπίτι του».

Επιπλέον, η ανάλυση των αντικειμένων έδειξε ότι το κτίριο το οποίο ανασκάφηκε, χτίστηκε γύρω στα μέσα του έβδομου αιώνα π.Χ., λίγο πριν ο Νεχώ σκοτώσει τον Ιωσία.

Σύμφωνα με τις Γραφές, ο Ιωσίας σκοτώθηκε από τον Νεχώ όταν προχωρούσε για να ενώσει τις δυνάμεις του με την Ασσυρία, μετά την πτώση της Ασσυριακής πρωτεύουσας Νινευή στους Βαβυλώνιους. Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες δεν είχαν βρει κανένα αρχαιολογικό στοιχείο που να υποστηρίζει την ιστορία του θανάτου του τελευταίου βασιλιά των Ιουδαίων.

Αν και αυτά τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα δεν αποκαλύπτουν πολλά για τις λεπτομέρειες του θανάτου του Ιωσία, δείχνουν ωστόσο τη στρατιωτική παρουσία του φαραώ Νεχώ στον Αρμαγεδδώνα εκείνη την εποχή, φέρνοντας τους ειδικούς ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του τι συνέβη στην βιβλική μάχη.

Πηγή: skai.gr

