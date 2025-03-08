Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν φαντάζεστε έναν μαζοχιστή; Η Αμερικανίδα συγγραφέας, Leigh Cowart, προτείνει ότι θα μπορούσε να είναι κάποιος που αναπνέει μέσα από μια τρύπα σε μια στολή από λάτεξ. Ή να είναι ένα άτομο που εργάζεται πολύ σκληρά, που δαγκώνει εμμονικά τα πετσάκια του ή που χορεύει μπαλέτο μέχρι να μουδιάσουν τα πόδια του από μελανιές. Ένας μαζοχιστής, λέει η Cowart, θα μπορούσε να είναι ένας οπαδός των τατουάζ ή να του αρέσουν οι καυτερές σάλτσες ή ένας μαραθωνοδρόμος που εγγράφεται σε έναν αγώνα χωρίς γραμμή τερματισμού.

«Βλέπετε ένα μοτίβο μεταξύ όλων αυτών;», ρωτά η δημοσιογράφος στο βιβλίο της «Hurts So Good: The Science and Culture of Pain on Purpose». Και λίγες γραμμές αργότερα, απαντά: «Αυτοί οι άνθρωποι επιλέγουν τον πόνο επίτηδες».

Όλοι μπορούν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να είναι λίγο μαζοχιστές και να το απολαμβάνουν. Ο μαζοχισμός είναι ένα φάσμα και μία από τις αποχρώσεις του είναι αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «καλοήθης μαζοχισμός». Μια μελέτη του 2023, που δημοσιεύθηκε στο «Journal of Research in Personality», τον ορίζει ως «αναζήτηση απόλαυσης από κοινώς δυσάρεστες εμπειρίες που ερμηνεύονται σωματικά ως απωθητικές». Αυτές οι εμπειρίες, οι οποίες είναι εκ πρώτης όψεως αρνητικές, ακολουθούνται γρήγορα από ένα αίσθημα ευχαρίστησης.

Η Karolina Dyduch-Hazar, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Würzburg στη Γερμανία και συγγραφέας της μελέτης «Journal of Research in Personality», θυμάται ότι συνάντησε τον όρο όταν μελετούσε γιατί κάποιοι άνθρωποι απολαμβάνουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνήθως προκαλούν αηδία ή θλίψη, όπως γράφει η «EL PAIS».

«Για παράδειγμα, γιατί ορισμένα άτομα προτιμούν να διαβάζουν βιβλία του Ντοστογιέφσκι αντί για τον Μαρκ Τουέιν, να παρακολουθούν ταινίες όπως το The Shawshank Redemption αντί για το Legally Blonde, ή να βλέπουν βίντεο με σπυράκια που σκάνε αντί για βίντεο με χαριτωμένες γάτες». Εν ολίγοις, η κατανόηση του γιατί οι άνθρωποι αναζητούν την απόλαυση, τη διασκέδαση, ακόμη και την ικανοποίηση συμμετέχοντας σε δυσάρεστες αλλά ακίνδυνες δραστηριότητες.

Η επιστήμονας συγκρίνει αυτές τις πρακτικές με τον σεξουαλικό μαζοχισμό, ο οποίος επιδιώκει την ικανοποίηση μέσω του εξευτελισμού ή του ξυλοδαρμού. «Αυτές οι δραστηριότητες είναι και επώδυνες και επιβλαβείς», εξηγεί. Σύμφωνα με την ίδια, στον «καλοήθη μαζοχισμό», δεν υπάρχει πραγματική βλάβη.

Η Mariana Castillo, ψυχίατρος, εξηγεί ότι στον «καλοήθη μαζοχισμό», «ο βασικός παράγοντας είναι ότι το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο και δεν υπάρχει επιδίωξη για εξαιρετικά έντονες αισθήσεις». Η ίδια διακρίνει τους «καλοήθεις μαζοχιστές» από εκείνους που επιδιώκουν ακραίες εξάρσεις αδρεναλίνης, όπως οι αλεξιπτωτιστές. «Σε αντίθεση με τους καλοήθεις μαζοχιστές, τα άτομα αυτά δεν απαιτούν ένα ασφαλές περιβάλλον. Αντί να επιδιώκουν τον πόνο ή την ταλαιπωρία, κυνηγούν τη συγκίνηση της κορύφωσης», προσθέτει.

Η εξήγηση του φαινομένου

Στις αρχές του 2023, μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ δημοσίευσε μια εργασία στην οποία υποστήριζε ότι ο «καλοήθης μαζοχισμός» «αναφέρεται στην απόλαυση -αρχικά- αρνητικών εμπειριών, που το σώμα (ο εγκέφαλος) ερμηνεύει λανθασμένα ως απειλητικές. Αυτή η συνειδητοποίηση ότι το σώμα έχει ξεγελαστεί και ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, οδηγεί στην ευχαρίστηση».

«Μια πιθανή εξήγηση για το γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι είναι ότι απολαμβάνουν την ξαφνική αλλαγή που έρχεται με τη συνειδητοποίηση ότι το μυαλό έχει ξεγελαστεί από το σώμα», αναφέρουν οι ειδικοί.

Αυτή η αλλαγή, σύμφωνα με τους ίδιους, δείχνει ότι η απειλή δεν είναι πραγματική, παρόλο που το σώμα την αντιλαμβάνεται ως τέτοια. Όταν παρακολουθείτε μια ταινία τρόμου ή κάνετε βόλτα με το τρενάκι του λούνα παρκ, ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται και απελευθερώνεται αδρεναλίνη. Το σώμα αντιδρά σε αυτά τα ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδρούσε αν, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα βουνά, συναντούσε ξαφνικά μια αρκούδα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εμπειρίες πόνου και ευχαρίστησης ενεργοποιούν παρόμοιες περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες μάλιστα είναι υπερσυνδεδεμένες. Τα κανάλια της ευχαρίστησης και του πόνου συνδέονται με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν βιώνεται η ίδια αίσθηση, το σώμα μπορεί να την ερμηνεύσει ως ευχάριστη αν είναι ήπια ή ως επώδυνη αν είναι πολύ ισχυρή. Η βασική διαφορά έγκειται στην ένταση του ερεθίσματος και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει την κατάσταση με βάση το πλαίσιο.

Επομένως, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν ο «καλοήθης μαζοχισμός» είναι μια καθολική τάση στους ανθρώπους ή αν διαμορφώνεται από την προσωπική ιστορία και το πολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου. Όπως γράφει η Leigh Cowart στο βιβλίο της: «Το μυαλό και το σώμα μας βρίσκουν νόημα και ανακούφιση στον πόνο. Πρόκειται για μια ιδιορρυθμία στον προγραμματισμό μας, που οδηγεί στην πειθαρχία και την καινοτομία, ακόμη και όταν απειλεί να μας καταπιεί ολόκληρους...».

