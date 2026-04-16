Google: «Καμπανάκι» για τα προσωπικά δεδομένα με τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ

«Εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι εμπιστεύονται τη Google για τις πιο ευαίσθητες αναζητήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ερωτημάτων που αφορούν την υγεία, την οικογένεια και τα οικονομικά τους. H πρόταση της Επιτροπής θα μας υποχρέωνε να παραδώσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους, με επικίνδυνα αναποτελεσματικές εγγυήσεις προστασίας της ιδιωτικότητας. Θα συνεχίσουμε να αντιτασσόμαστε σθεναρά σε αυτή την υπέρβαση, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών».

Τα παραπάνω δήλωσε η Clare Kelly, Senior Competition Counsel στην Google, με αφορμή τα προκαταρκτικά ευρήματα που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με προτεινόμενα μέτρα συμμόρφωσης με τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών (DMA), τα οποία ενδέχεται να επιτρέπουν σε τρίτες μηχανές αναζήτησης πρόσβαση σε δεδομένα αναζήτησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων από chatbot τεχνητής νοημοσύνης με λειτουργίες αναζήτησης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προθεσμία έως την 1η Μαΐου για να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα, με την τελική απόφαση να ληφθεί τον Ιούλιο.

Η Google, η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, κατηγορήθηκε τον Μάρτιο του 2025 για παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών. Έχει υποβάλει τις δικές της προτάσεις για να κατευνάσει τους ανταγωνιστές και τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, αλλά οι ανταγωνιστές έχουν παραπονεθεί ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή.



Πηγή: skai.gr

