Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προκαταρκτικά ευρήματα στην Google σχετικά με προτεινόμενα μέτρα για τη συμμόρφωση με τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ, ο οποίος θα επιτρέπει σε τρίτες μηχανές αναζήτησης να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα αναζήτησης του κολοσσού της νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των chatbot τεχνητής νοημοσύνης με λειτουργίες αναζήτησης, δήλωσε η επιτροπή την Πέμπτη.



Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν προθεσμία έως την 1η Μαΐου για να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα, με την τελική απόφαση να ληφθεί τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

Η Google, η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, κατηγορήθηκε τον Μάρτιο του 2025 για παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών. Έχει υποβάλει τις δικές της προτάσεις για να κατευνάσει τους ανταγωνιστές και τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, αλλά οι ανταγωνιστές έχουν παραπονεθεί ότι τα μέτρα ήταν ανεπαρκή.

