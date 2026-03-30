Η Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ (HIAAD) διοργανώνει το 9ο «Ταξίδι Ελπίδας», την ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη, την έρευνα και την ευαισθητοποίηση για τη νόσο Alzheimer. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών και φέρνει στο επίκεντρο τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρώιμη διάγνωση και πρόληψη της άνοιας.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η ημερίδα χωρίζεται σε δύο ενότητες που απευθύνονται τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.

ΠΡΩΙΝΟ WORKSHOP | 10:00 – 14:00

«AI στην Πρόληψη της Νόσου Alzheimer»

Το πρωινό workshop συνδυάζει κλινική ιατρική, νευροεπιστήμη, μαθηματικά και data science, εστιάζοντας στις πλέον σύγχρονες εφαρμογές AI για τη νόσο Alzheimer. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται τα νέα φάρμακα και οι θεραπευτικές στρατηγικές, η νευροαπεικόνιση με τεχνητή νοημοσύνη, τα προγνωστικά μοντέλα κινδύνου, το deep learning στη διάγνωση, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο για την AI ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Κορυφαία στιγμή αποτελεί το Hackathon «Πρόβλεψε το Μέλλον», στο οποίο ομάδες ερευνητών θα αναπτύξουν σε πραγματικό χρόνο αλγορίθμους πρόβλεψης κινδύνου εμφάνισης άνοιας.

Βασικοί ομιλητές: Κων/νος Λυκέτσος (Johns Hopkins University), Παναγιώτης Βλάμος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Χρήστος Φραντζίδης (University of Lincoln), Θέμης Έξαρχος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Μαρία Λύτρα & Χρήστος Ζούκος (Altrovia.ai, Νέα Υόρκη), Σωτήρης Αναγνώστης (Κέντρο ΠΥΘeΙΑ), Μαρία Κυράνα (CORONIS Research).

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 18:00 – 21:00

«Πρόγραμμα GINGER: Μαζί για την Πρόληψη»

Η απογευματινή εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Προγράμματος GINGER, μιας πρωτοποριακής παρέμβασης πρόληψης της άνοιας. Κορυφαίοι επιστήμονες από ελληνικά πανεπιστήμια αναλύουν πέντε πυλώνες πρόληψης: γνωστική αποκατάσταση, σωματική άσκηση, διατροφή, ύπνος και ψυχική υγεία, καθώς και ο ρόλος του πολιτισμού και της τεχνολογίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, που μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη συστηματική παρέμβαση πρόληψης.

Βασικοί ομιλητές: Παναγιώτης Αλεξόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών) & Μαρία Κούλα (Κέντρο Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων), Μαριάννα Τσατάλη (ΑΠΘ), Ευδοκία Μπίλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), Μαίρη Γιαννακούλια (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), Μαρία Μπάστα (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Νότης Παρασκευόπουλος (seveneleven & θάλλω®), Μάριος Κροκίδης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με Panel Συζήτησης «Μαζί για την Πρόληψη» με τη συμμετοχή των: Κωνσταντίνος Λυκέτσος (Johns Hopkins), Paul Kidner (TIMA Foundation), Παναγιώτης Αλεξόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών), Δημήτριος Βαρτζόπουλος (Υφυπουργός Υγείας) και Αθηνά Πάσσιου (Φορέας «Θάλπος»).

«Η νόσος Alzheimer αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Το Ταξίδι Ελπίδας φέρνει κοντά τον κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας, δείχνοντας ότι η πρόληψη είναι εφικτή και ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση.»

— Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ (HIAAD)

