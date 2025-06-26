Ο Όμιλος Τραμπ απέσυρε την αναφορά ότι το smartphone που αποκάλυψε πρόσφατα θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, εν μέσω αμφιβολιών ότι μια τέτοια συσκευή μπορεί να κατασκευαστεί στην Αμερική.

Εκπρόσωπος του Trump Organization, ο οποίος ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ωστόσο ότι η συσκευή θα κατασκευαστεί στις ΗΠΑ.

Αυτόν τον μήνα, το Trump Organization παρουσίασε το T1, μια συσκευή σε χρυσό χρώμα που θα διατίθεται στη λιανική τιμή των 499 δολαρίων. Κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης, ένα στιγμιότυπο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της εταιρείας έλεγε «Το “T1 Phone” MADE IN THE USA είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία τώρα».

Άλλαξαν οι προδιαγραφές

Η αναφορά στον τόπο παραγωγής του τηλεφώνου έχει αφαιρεθεί εντελώς. Η αλλαγή επισημάνθηκε για πρώτη φορά από το The Verge.

Η ιστοσελίδα του T1′s λέει τώρα ότι το τηλέφωνο έχει «American-Proud Design» και «ζωντανεύει εδώ στις ΗΠΑ» - αν και δεν είναι σαφές αν αυτό σημαίνει ότι θα κατασκευαστεί πραγματικά στην Αμερική.

Όταν ανακοινώθηκε αρχικά το T1, ειδικοί δήλωσαν στο CNBC ότι η συσκευή θα κατασκευαζόταν πιθανότατα στην Κίνα. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν προηγμένη αλυσίδα εφοδιασμού για την κατασκευή smartphones. Ακόμα και αν το έκαναν, πολλά εξαρτήματα θα έπρεπε να προέρχονται από το εξωτερικό.

Ωστόσο, σε δήλωσή του στην USA TODAY, ο εκπρόσωπος Τύπου της Trump Mobile, Chris Walker, δήλωσε ότι «τα τηλέφωνα T1 κατασκευάζονται με υπερηφάνεια στην Αμερική».

«Οι εικασίες περί του αντιθέτου είναι απλώς ανακριβείς», ανέφερε ο Walker.

Η τοποθεσία κατασκευής δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει στον ιστότοπο της T1. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της συσκευής έχουν επίσης ενημερωθεί.

Στην αρχική ανακοίνωση, η ιστοσελίδα της Trump Mobile ανέφερε ότι το T1 θα έχει οθόνη AMOLED 6,8 ιντσών. Αυτό έχει πλέον μετατραπεί σε οθόνη AMOLED 6,25 ιντσών. Η αναφορά ότι η συσκευή διαθέτει 12 gigabytes μνήμης, έχει επίσης αποσυρθεί.

Είναι ασυνήθιστη κίνηση για μια εταιρεία smartphone να αλλάζει τις προδιαγραφές μιας συσκευής μετά την ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

