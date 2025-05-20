Η Apple σχεδιάζει να «ανοίξει» τα μοντέλα AI της σε τρίτους

Η Apple Inc. σχεδιάζει να επιτρέψει σε προγραμματιστές τρίτων εταιρειών να γράφουν κώδικα ανάπτυξης λογισμικού χρησιμοποιώντας τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, με στόχο να πυροδοτήσει ένα κύμα ανάπτυξης νέων εφαρμογών και να καταστήσει τις συσκευές της πιο ελκυστικές.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των iPhone ετοιμάζει ένα σχετικό κιτ ανάπτυξης λογισμικού και χαράζει τα σχετικά πλαίσια που θα επιτρέπουν σε εξωτερικούς συνεργάτες να αναπτύσσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με βάση τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την πλατφόρμα της Apple Intelligence, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις προθέσεις του τεχνολογικού κολοσσού και τα οποία επικαλείται το Bloomberg.

Η Apple αναμένει να αποκαλύψει τα σχέδιά της στις 9 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου Προγραμματιστών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς η πρωτοβουλία δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμη.

Η πλατφόρμα Apple Intelligence υποστηρίζει ήδη λειτουργίες iOS και macOS, όπως περιλήψεις ειδοποιήσεων, επεξεργασία κειμένου και βασική δημιουργία εικόνων.

Η νέα προσέγγιση της εταιρείας θα επιτρέψει σε εξωτερικούς προγραμματιστές να ενσωματώσουν την τεχνολογία της σε συγκεκριμένες λειτουργίες ή στο σύνολο των εφαρμογών τους.

Σε πρώτη φάση, η Apple θα δώσει πρόσβαση στα μικρότερα μοντέλα ΑΙ που εκτελούνται στις συσκευές της, και όχι στα πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στο cloud και απαιτούν τη χρήση ισχυρών διακομιστών.

Η απόφαση της εταιρείας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της να καταστεί ηγέτης στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης - όπου υστερεί.

Η εταιρεία λάνσαρε την πλατφόρμα Apple Intelligence πέρυσι σε μια προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος και να προσεγγίσει τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, τα αρχικά εργαλεία που προσέφερε δεν έχουν κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει γραμμή πλεύσης δίνοντας πρόσβαση στα μοντέλα ΑΙ της σε εξωτερικούς προγραμματιστές με στόχο να επιτύχει την ανάπτυξη πιο συναρπαστικών εργαλείων και εφαρμογών.

Ο εκπρόσωπος της Apple αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση.

Το νέο σχέδιο για συνεργασία με εξωτερικούς προγραμματιστές εκτιμάται ότι θα είναι ένα από τα βασικά θέματα του παγκόσμιου συνεδρίου προγραμματιστών που διοργανώνει η εταιρεία.

Ωστόσο, το θέμα που θα κυριαρχήσει πιθανότατα θα αφορά τις αναθεωρημένες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων iPhone, iPad και Mac που προωθεί η εταιρεία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου project που ονομάζεται Solarium. Στόχος του τεχνολογικού κολοσσού είναι η μεγαλύτερη ενοποίηση των διεπαφών. Η νέα προσέγγιση θα θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το visionOS, το λειτουργικό σύστημα των ακουστικών Vision Pro.





