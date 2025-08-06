Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την παραγωγή μουσικής γεννά συζητήσεις

Το αμερικανικό ροκ συγκρότημα The Velvet Sundown, το οποίο ακολουθούν σχεδόν ένα εκατομμύριο συνδρομητές στο Spotify, αποκάλυψε τελικά τον Ιούλιο ότι ήταν εξ' ολοκλήρου προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), πυροδοτώντας συζήτηση γύρω από τη μουσική που παράγεται από εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, «η αρχή ενός φαινομένου», σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Εκτός από την περίπτωση του The Velvet Sundown, πληθαίνουν τα αποδεδειγμένα παραδείγματα χρήσης AI από καλλιτέχνες...με σάρκα και οστά.

Στο τελευταίο του άλμπουμ, «BEYAH», ο Κονγκολέζος-Βέλγος ράπερ Damso συμπεριέλαβε ένα τραγούδι με χορωδία που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη. «Δοκιμάζουμε πράγματα, είναι ένα εργαλείο», εξήγησε.

Άλλοι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν AI για να αλλάξουν τις φωνές τους, όπως η Γαλλίδα συνθέτις ηλεκτρονικής μουσικής Delaurentis («Musicalism») και ο Καναδός DJ-παραγωγός Caribou.

Σε μια άλλη περίπτωση, αμφιβολίες παραμένουν για ένα μουσικό κομμάτι του Γάλλου ράπερ Jul, το "Toi et moi", το οποίο συνδυάζει μια πνοή κιθάρας με την έντονα μεταμορφωμένη φωνή του καλλιτέχνη, σε σημείο που οι ακροατές υποψιάζονται ότι το τραγούδι το δημιούργησε με τη βοήθεια ΑΙ.

«Είναι το τραγούδι AI;» ρώτησε ένας θαυμαστής του Jul σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπερδεμένος όπως και άλλοι χρήστες του διαδικτύου από το τελευταίο κομμάτι του ράπερ, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Ήδη έμπειρος στην εντατική χρήση κωδικοποιητή φωνής, που επιτρέπει τη δημιουργία μιας ρομποτικής φωνής, ο Jul, τα άλμπουμ του οποίου έχουν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της γαλλικής ραπ, κρατά αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία ασαφή.

Η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη θολώνει περαιτέρω τα νερά καθιστώντας δυνατή την εύκολη και οικονομικά προσιτή σύνθεση ορχηστρικής μουσικής ενσωματωμένης σε λίστες αναπαραγωγής μουσικών υπόκρουσης ή ακόμα και τραγούδια που τραγουδιούνται από ανύπαρκτους καλλιτέχνες, όπως στην περίπτωση του The Velvet Sundown.

Ο εμβληματικός Αμερικανός παραγωγός Timbaland πήγε ένα βήμα παραπέρα τον Ιούνιο λανσάροντας το "Stage Zero", μια δισκογραφική εταιρεία που επικεντρώνεται στην "A-pop" ή τεχνητή ποπ. Η πρώτη του καλλιτέχνις, η TaTa, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ποπ σταρ με τα ροζ μαλλιά της... εκτός από το γεγονός ότι αυτή δεν υπάρχει.

«Η άνοδος της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει σημαντικά τη μουσική βιομηχανία. Επιταχύνει και μειώνει το κόστος δημιουργίας και παραγωγής περιεχομένου», υπογραμμίζει η Λίζα Γιάνγκ, αναλύτρια της αμερικανικής τράπεζας Goldman Sachs και συντάκτρια εκθέσεων για την παγκόσμια βιομηχανία, στο Παρίσι τον Ιούνιο.

Προς το παρόν, «βλέπουμε περισσότερη συζήτηση από μέσα ενημέρωσης παρά ενδιαφέρον του κοινού για αυτό το θέμα», ειδικά επειδή «στην πραγματικότητα, η μουσική που υποστηρίζεται από Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πολύ περιορισμένη όσον αφορά την ακρόαση και τα έσοδα του κοινού», αναφέρει ο Ουλίς Ενεσί , γενικός διευθυντής του Billboard France.

Έτσι, αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 18% του περιεχομένου που ανεβαίνει στο διαδίκτυο, αλλά το 0,5% των συνολικών ροών στην πλατφόρμα streaming Deezer, η οποία πλέον ειδοποιεί τους χρήστες για άλμπουμ που δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από AI.

Στην περίπτωση του Jul, «αυτό που προκαλεί την αναστάτωση είναι η αμφιβολία, το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε» αν χρησιμοποιήθηκε Τεχνητή Νοημοσύνη και σε ποιο βαθμό», λέει ο Ενεσί.

Remix, δημιουργία κυκλωμάτων, διαχωρισμός κομματιών: η μουσική χτίστηκε εν μέρει σε υπάρχον υλικό, μέσω δειγμάτων.

«Έτσι, προφανώς, οι μουσικοί είναι ενθουσιασμένοι με αυτό! Το θέμα είναι να μην φτωχοποιήσουμε τους καλλιτέχνες», επειδή «η Τεχνητή Νοημοσύνη εγείρει το πρόβλημα της αμοιβής της μουσικής» στις πλατφόρμες, με κίνδυνο να μειωθεί η αξία της λόγω απατεώνων, τονίζει η Οντίλ ντε Πλας, επικεφαλής του μουσικού τμήματος στο γαλλικό πολιτιστικό περιοδικό Télérama.

Κάτοχοι δικαιωμάτων ζητούν επείγουσα ρύθμιση, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από εταιρείες γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Suno και η Udio και να εγγυηθούν τα έσοδά τους.

«Βρισκόμαστε στην αρχή ενός φαινομένου, σε μια εποχή που η μουσική μόλις ξανασταματούσε μετά την κρίση των δίσκων», τονίζει η ντε Πλας.

Αντιμέτωπη με αυτή την προβλεπόμενη άνοδο, «η σχέση με τον καλλιτέχνη είναι αυτή που θα σώσει την κατάσταση», πιστεύει. «Η σύνδεση μαζί τους, το ενδιαφέρον για αυτά που λένε, δεν υπάρχει με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι σαν να αγαπάς ένα ολόγραμμα ή μια κούκλα σιλικόνης: έχει τα όριά της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

