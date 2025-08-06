Ίλον Μασκ: Ποιος... KITT; - Δείτε βίντεο

Ποιος KITT; Ο Ίλον Μασκ, θυμήθηκε τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του '80 «Ιππότης της Ασφάλτου», με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ, και τον... σνομπάρει εκκωφαντικά, με ανάρτησή του στο X.

«Το πραγματικό μέλλον είναι πολύ πιο προηγμένο!» δηλώνει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας, στον οποίο ουσιαστικά ανήκουν εκτός του X, η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla με τα ρομπότ της Optimus και η xAI με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok.

Στο βίντεο, ο χαρακτήρας «Ντέβον», στο ίδρυμα του οποίου ανήκει ο ΚΙΤΤ, εκθέτει τις μεγάλες για την εποχή τεχνολογικές δυνατότητες του υπεραυτοκινήτου και την AI του αφήνοντας τον «Μάικλ Νάιτ» (Χάσελχοφ)... με το στόμα ανοιχτό.

The actual future is so much more advanced!

pic.twitter.com/LvgCWK2a0c — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2025

Από Alexander Migl - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72915915

Από Morn the Gorn - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=472221

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.