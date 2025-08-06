Λογαριασμός
Ποιος KITT; Ο Ίλον Μασκ σνομπάρει τον... Ιππότη της Ασφάλτου του Ντέιβιντ Χάσελχοφ - Δείτε βίντεο

Στον Ίλον Μασκ ουσιαστικά ανήκουν η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και τα ρομπότ της Optimus, η xAI με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok

Ίλον Μασκ: Ποιος... KITT; - Δείτε βίντεο

Ποιος KITT; Ο Ίλον Μασκ, θυμήθηκε τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του '80 «Ιππότης της Ασφάλτου», με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Χάσελχοφ, και τον... σνομπάρει εκκωφαντικά, με ανάρτησή του στο X. 

«Το πραγματικό μέλλον είναι πολύ πιο προηγμένο!» δηλώνει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας, στον οποίο ουσιαστικά ανήκουν εκτός του X, η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla με τα ρομπότ της Optimus και η xAI με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Grok.

Στο βίντεο, ο χαρακτήρας «Ντέβον», στο ίδρυμα του οποίου ανήκει ο ΚΙΤΤ, εκθέτει τις μεγάλες για την εποχή τεχνολογικές δυνατότητες του υπεραυτοκινήτου και την AI του αφήνοντας τον «Μάικλ Νάιτ» (Χάσελχοφ)... με το στόμα ανοιχτό.

