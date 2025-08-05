Πάνω από 6,4 δισ. συνδεδεμένες συσκευές σε δίκτυα κινητής έως το 2029

Στα 6,4 δισεκατομμύρια αναμένεται να εκτοξευθεί ο αριθμός των IoT συσκευών, που θα συνδέονται σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, μέχρι το 2029. Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Berg Insight, οι συγκεκριμένες συσκευές ΙοΤ αναμένεται να δημιουργούν ετήσια έσοδα $22,4 δισ.

Berg Insight: Ραγδαία αύξηση στις IoT συνδέσεις, με την Κίνα να κυριαρχεί

Η προοπτική αυτή ενισχύει - όπως επισημαίνει η εν λόγω μελέτη - τον στρατηγικό ρόλο της κινητής συνδεσιμότητας στην ψηφιοποίηση βιομηχανιών, πόλεων και υπηρεσιών παγκοσμίως. Το IoT, από μετρητές ενέργειας και στόλους οχημάτων έως την αγροτική παρακολούθηση και τις «έξυπνες» πόλεις, διαμορφώνει ήδη ένα νέο ψηφιακό τοπίο – και η κινητή δικτύωση είναι η σπονδυλική του στήλη.



Από τα ευρήματα της ίδιας έκθεσης προκύπτει ότι τα έσοδα από την παγκόσμια αγορά συνδεσιμότητας IoT μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε $14,2 δισ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Berg Insight, μιας εξειδικευμένης εταιρείας ερευνών για την αγορά του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), παρά την αύξηση των συνολικών εσόδων, η μέση μηνιαία απόδοση ανά χρήστη (ARPU) μειώθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα €0,33 ανά σύνδεση.

Να σημειωθεί ότι τα έσοδα από IoT συνδεσιμότητα αντιστοιχούν, σήμερα, σε ποσοστό 1% έως 4% των συνολικών εσόδων υπηρεσιών για τις μεγαλύτερες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες παγκοσμίως.

Η κυριαρχία της Κίνας

Στο τέλος του 2024, οι δέκα κορυφαίοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας διαχειρίζονταν συνολικά 3,3 δισεκατομμύρια ενεργές συνδέσεις IoT, που αντιστοιχούν στο 86% των 3,8 δισεκατομμυρίων συνολικών συνδέσεων. Η China Mobile ξεχωρίζει με διαφορά, καθώς κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως με 1,42 δισεκατομμύρια συνδέσεις, ακολουθούμενη από τις China Telecom (628 εκατ.) και China Unicom (625 εκατ.).

Στη Δύση, η Vodafone είναι ο ηγέτης, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως με 204 εκατομμύρια IoT συνδέσεις. Ακολουθεί η AT&T με 143 εκατομμύρια συνδέσεις στην πέμπτη θέση, ενώ Deutsche Telekom και Verizon καταγράφουν από 56 έως 60 εκατομμύρια η καθεμία. Την κορυφαία δεκάδα συμπληρώνουν οι KDDI (49 εκατ.), Telefónica (45 εκατ.) και Orange (37 εκατ.).

Αύξηση συνδέσεων

Ο ρυθμός αύξησης των συνδέσεων για τους μεγάλους παρόχους κυμάνθηκε μεταξύ 5% και 26% ετησίως, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη δυναμική του οικοσυστήματος.

Πέρα από τους μεγάλους παρόχους, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι IoT managed service providers, δηλαδή οι πάροχοι διαχειριζόμενων υπηρεσιών IoT, οι οποίοι λειτουργούν κυρίως ως πλήρεις εικονικοί πάροχοι κινητής (MVNOs). Οι εταιρείες αυτές βασίζονται σε συμφωνίες περιαγωγής και τοπικής πρόσβασης, ενώ προσφέρουν και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία σε επιλεγμένους τομείς της αγοράς.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς παίκτες συγκαταλέγονται οι 1GLOBAL, 1NCE, KORE, Wireless Logic, Telit Cinterion, Soracom, floLIVE και άλλοι. Συνολικά, οι πάροχοι διαχειρίζονταν πάνω από 200 εκατομμύρια συνδέσεις στο τέλος του 2024, με έσοδα που ανήλθαν σε €1,8 δισ.

