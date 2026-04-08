Γρήγορο Internet: δικαίωμα, όχι προνόμιο - Η Nova και το 5G αλλάζουν το τοπίο της συνδεσιμότητας

Η συζήτηση για την ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα περιστρέφεται εδώ και χρόνια γύρω από τα ίδια ερωτήματα: Πού υπάρχει οπτική ίνα; Πόσο γρήγορα επεκτείνεται το δίκτυο; Ποιες περιοχές καλύπτονται και ποιες βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του… buffering;

Στην εποχή μας όμως, η συνδεσιμότητα δεν μπορεί πλέον να ορίζεται από τις φυσικές υποδομές. Όταν η εργασία, η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομία, η καινοτομία, η εκπαίδευση, ακόμα και η ψυχαγωγία εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από το διαδίκτυο, η πρόσβαση σε γρήγορο και αξιόπιστο Internet δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ζήτημα. Αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα. Αλλά και αναπτυξιακό και στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, σε πολλές περιοχές της χώρας, η πρόσβαση σε οπτική ίνα παραμένει περιορισμένη ή και ανύπαρκτη. Γεγονός που δημιουργεί ένα αθέατο, αλλά υπαρκτό πρόβλημα: το ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιοχών της επικράτειας, την ώρα που οι ψηφιακές τεχνολογίες και δυνατότητες αναπτύσσονται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

Το χάσμα αυτό έρχεται να γεφυρώσει η νέα υπηρεσία 5G Home Internet της Nova, που φέρνει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά υπερυψηλές ταχύτητες έως 500 Mbps χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη δικτύου οπτικής ίνας στο σπίτι.

Η νέα αυτή υπηρεσία δεν αυξάνει απλώς και μόνο τον αριθμό των Mbps· αποδεικνύει ότι η πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες παύει να εξαρτάται αποκλειστικά από το αν έχει φτάσει το δίκτυο μέχρι την πόρτα του σπιτιού μας. Κι αυτό αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού αλλά και τη φιλοσοφία ως προς τις δυνατότητες της συνδεσιμότητας.

Η τεχνολογία που αλλάζει το μοντέλο

Το Nova 5G Home Internet αποτελεί τη νέα γενιά υπηρεσιών Fixed Wireless Access, δηλαδή Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης, της εταιρείας. Η τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) δεν παρέχει απλώς «ασύρματο Internet». Η Nova αξιοποιεί τις δυνατότητες του εξελιγμένου δικτύου της 5G Stand Alone (5G SA), το οποίο προσφέρει ακόμα πιο σταθερή απόδοση και εξαιρετική απόκριση. Πρόκειται για ένα υβριδικό μοντέλο, που αξιοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (5G) για να παρέχει σταθερή ευρυζωνική σύνδεση σε συγκεκριμένο σημείο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν απαιτούνται χρονοβόρες εργασίες εκσκαφής, ούτε η ύπαρξη οπτικής ίνας μέχρι το ακίνητο και ως εκ τούτου δεν εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης των υποδομών οπτικών ινών και FTTH.

Η υπηρεσία προσφέρει ταχύτητες download έως 500 Mbps για απαιτητικές χρήσεις, όπως streaming υψηλής ανάλυσης, online gaming, τηλεργασία, cloud και smart home εφαρμογές, καθώς και απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά, μηδενικό κόστος ενεργοποίησης και δωρεάν εγκατάσταση από πιστοποιημένο τεχνικό. Παράλληλα, παρέχεται δωρεάν εξοπλισμός Wi-Fi Mesh που διασφαλίζει την κάλυψη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, ενώ δίνεται η δυνατότητα διατήρησης του υφιστάμενου αριθμού σταθερού τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρέχει επίσης προσιτή τιμολόγηση, σε συνδυασμό με premium απόδοση.

Η μετάβαση δε, στα 500 Mbps -από τα 300 Mbps που έφτανε μέχρι σήμερα- δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ποσοτική αναβάθμιση ταχύτητας, αλλά μια ποιοτική μετάβαση που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του οικιακού Internet, απελευθερώνοντας τους χρήστες από τους περιορισμούς των παραδοσιακών σταθερών γραμμών.

Με άλλα λόγια. το σημαντικότερο όφελος που προσφέρει η νέα υπηρεσία στα νοικοκυριά δεν αφορά την απόδοση, αλλά την άρση ενός περιορισμού που για χρόνια θεωρούνταν σχεδόν φυσικός νόμος: ότι οι ψηφιακές ευκαιρίες εξαρτώνται από τον ταχυδρομικό κώδικα.

Σε πολλές περιοχές της χώρας, η πρόσβαση σε οπτική ίνα παραμένει περιορισμένη ή ανύπαρκτη. Την ίδια ώρα, η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο απαιτητική: τηλεργασία, streaming, online μαθήματα, cloud αποθήκευση, πολλαπλές συνδεδεμένες συσκευές και smart home εφαρμογές απαιτούν σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση. Το 5G FWA έρχεται να καλύψει αυτό το κενό.

Ισότητα στην πρόσβαση

Ήδη καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον και δυναμική σε νησιά όπως η Κεφαλλονιά, η Κως, η Χίος κ.ά., σε ημιαστικές περιοχές αλλά και σε μεγάλες πόλεις και χωριά. Πρόκειται για έναν έμπρακτο εκδημοκρατισμό της συνδεσιμότητας, που δείχνει το εύρος της αποδοχής σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα.

Η κοινωνική διάσταση όμως, είναι ακόμη πιο ουσιαστική. Πλέον, οποιοσδήποτε μαθητής στην επαρχία μπορεί να έχει πρόσβαση σε online εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακοπές. Οι γιατροί σε ακριτικές περιοχές ή σε απομακρυσμένα νησιά μπορούν να διαχειρίζονται δεδομένα με αξιοπιστία και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής. Η δε εξόρμηση μιας οικογένειας στο χωριό ή στο πατρικό δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από τον συμβιβασμό της έλλειψης συνδεσιμότητας, αφού μπορούν πλέον όλοι να εργάζονται, να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται χωρίς τεχνικά εμπόδια. Ακόμα και οι «ψηφιακοί νομάδες» μπορούν πλέον να επιλέξουν ακόμα και την περιφέρεια χωρίς να θυσιάσουν την επαγγελματική τους σταθερότητα.

Με άλλα λόγια, η νέα υπηρεσία της Nova προσφέρει ελευθερία: επιλογής τόπου διαμονής, καθημερινής εμπειρίας και επαγγελματικής δραστηριότητας. Δηλαδή, η συνδεσιμότητα παύει να είναι απλώς παροχή κοινής ωφέλειας και καθίσταται εργαλείο ισότητας.

Μοχλός ανάπτυξης

Κι αν για τα νοικοκυριά η συνδεσιμότητα συνιστά εργαλείο βελτίωσης της καθημερινότητας, για τις επιχειρήσεις αποτελεί κρίσιμο ζήτημα λειτουργίας.

Στη σημερινή οικονομία, όπου η πληροφορία αποτελεί βασικό παραγωγικό πόρο και οι διαδικασίες τρέχουν σε πραγματικό χρόνο, η γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη επιχειρησιακή υποδομή.

Λογιστικά συστήματα, εφαρμογές διαχείρισης πελατών, εργαλεία συνεργασίας και επιχειρησιακά συστήματα φιλοξενούνται πλέον στο cloud, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα. Για να λειτουργήσουν, όμως, αποτελεσματικά αυτά τα εργαλεία, απαιτείται σταθερή και υψηλής ταχύτητας σύνδεση.

Το Nova 5G Office Internet αξιοποιεί την ίδια τεχνολογία 5G FWA, προσφέροντας ταχύτητες έως 500 Mbps και δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να αποκτήσουν σταθερή, υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητα ακόμη και σε περιοχές όπου η οπτική ίνα δεν είναι διαθέσιμη, διευκολύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Η σημασία αυτής της δυνατότητας είναι πολυεπίπεδη. Οι ομάδες εργασίας συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, οι εφαρμογές cloud, τα λογιστικά συστήματα, τα εργαλεία διαχείρισης πελατών και τα επιχειρησιακά συστήματα αποκτούν σταθερή σύνδεση για να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι η γεωγραφική θέση παύει να αποτελεί εμπόδιο στην υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς αποκτούν πρόσβαση στις ίδιες ψηφιακές δυνατότητες που διαθέτουν οργανισμοί σε περιοχές με ανεπτυγμένες υποδομές οπτικών ινών.

Από τα POS μέχρι το IoT

Η αξία της επιχειρηματικής συνδεσιμότητας δεν εξαντλείται όμως στην απρόσκοπτη χρήση cloud εφαρμογών και εργαλείων.

Η ψηφιακή διαχείριση αποθεμάτων απαιτεί συνεχή ενημέρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, η χρήση τεχνολογιών Internet of Things επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους κλάδους. Αισθητήρες, συνδεδεμένος εξοπλισμός και συστήματα παρακολούθησης απαιτούν συνεχή και αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων, είτε πρόκειται για βιομηχανική χρήση, είτε για λιανεμπόριο, είτε για υπηρεσίες, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση πόρων.

Το ίδιο ισχύει για την παρακολούθηση στόλου σε επιχειρήσεις μεταφορών και διανομών, αλλά και για τα συστήματα ασφαλείας, όπως κάμερες επιτήρησης και συναγερμοί, που βασίζονται σε σταθερή σύνδεση για την προστασία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Στο δε λιανεμπόριο, τα συστήματα POS εξαρτώνται από τη σταθερή σύνδεση με το Internet για την ολοκλήρωση συναλλαγών, την έκδοση αποδείξεων και την ενημέρωση οικονομικών δεδομένων. Μια διακοπή σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, δυσαρέσκεια πελατών ή και απώλεια πωλήσεων.

Στον τουρισμό και την εστίαση τέλος, η παροχή αξιόπιστου Wi-Fi στους πελάτες, είτε για ψυχαγωγία είτε για εργασία, έχει γίνει σχεδόν αυτονόητη, ενώ η ποιότητα της σύνδεσης επηρεάζει άμεσα την εμπειρία εξυπηρέτησης και άρα την ανταγωνιστικότητα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μετατρέπεται από τεχνική προϋπόθεση σε μοχλό παραγωγικότητας, ελέγχου και ανάπτυξης.

Τεχνολογικός επιταχυντής

H Nova, με το 5G Home Internet και το 5G Office Internet, δεν καλύπτει απλώς ένα κενό, μετατρέπει τις επενδύσεις της στο 5G σε μια λύση ευρυζωνικότητας που απαντά σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί νέο πεδίο ανάπτυξης.

Σε μια χώρα όπου το ψηφιακό χάσμα δεν είναι θεωρία αλλά καθημερινή εμπειρία για πολλούς, φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η ταχύτητα δεν είναι απλώς τεχνικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να καταστεί υποδομή ισότητας και ευκαιρία επιχειρηματικότητας.



Πηγή: skai.gr

