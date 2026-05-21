Η Google επανεφευρίσκει την AI αναζήτηση πριν την αντικαταστήσουν οι AI ανταγωνιστές της, αναφέρει το πρακτορείο Axios σε άρθρο του. «Η Google επανεφευρίσκει το προϊόν που την έκανε μία από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία: την αναζήτηση» επισημαίνεται.

Η αναζήτηση είναι η «μηχανή μετρητών» που χρηματοδοτεί την εκτεταμένη αυτοκρατορία της Google. Αλλά αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, επομένως η εταιρεία κινείται προληπτικά για να αναδομήσει ριζικά την ίδια της την επιχείρηση πριν προλάβει κάποιος άλλος.

Σε αυτό που χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αναζήτηση από την παρθενική του εμφάνιση», η Google ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιτρέπει την επέκταση του πλαισίου αναζήτησης (search box) για μεγαλύτερα ερωτήματα και ερωταπαντήσεις τύπου συνομιλιών σε κοινωνικά δίκτυα.

Η Google κινείται προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και καιρό. Ήδη τοποθετεί συνόψεις που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και διαθέτει χαρακτηριστικό που μοιάζει περισσότερο με συνομιλία, γνωστή ως Λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Mode).

Αλλά η ανακοίνωση της εταιρείας προχωρά τη στρατηγική αυτή πολύ περισσότερο, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα της Google να αποτρέψει περισσότερους χρήστες από το να στραφούν σε αυτόνομα chatbots.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Google φέρνει στην αναζήτηση την πιο δημοφιλή τάση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τους "agents" («πράκτορες»). Αντί απλώς να ανακαλύπτουν πότε έρχεται στην πόλη το αγαπημένο τους συγκρότημα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα μόνιμο ερώτημα που θα τους ειδοποιεί εάν κάποιο από τα συγκροτήματα της αρεσκείας τους ανακοινώνει εμφανίσεις κοντά στην περιοχή τους. Παρόμοιοι «πράκτορες πληροφοριών» μπορούν να βοηθήσουν με ερωτήσεις σχετικά με ψώνια και ειδήσεις.

«Το επόμενο βήμα είναι οι πράκτορες που αναζητούν για εσάς», δήλωσε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής του Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπης. «Ένα από τα ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Google είναι να δημιουργούμε τεχνολογίες που εφαρμόζονται αμέσως σε προϊόντα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Το σχέδιο ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης της Google ξεπερνά κατά πολύ την αναζήτηση. Στόχος της είναι η τεχνητή νοημοσύνη να απελευθερωθεί από τα chatbot και «να βρει στέγη» σε σχεδόν όλα τα προϊόντα της, όπως οι φορητές συσκευές.

Η εταιρεία τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη όπου πιστεύει ότι οι πελάτες μπορεί να τη θέλουν. Για παράδειγμα, μια νέα λειτουργία "Ask YouTube" επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν μια ερώτηση στη δημοφιλή πλατφόρμα μουσικής και να λαμβάνουν τόσο μια απάντηση με κείμενο όσο και ένα βίντεο που περιέχει την απάντηση.

Η εφαρμογή Gemini έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να χρησιμοποιούν πράκτορες για ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών. Εκτός από ένα ενημερωμένο μοντέλο — Gemini 3.5 Flash — η Google πρόσθεσε το Spark, έναν προσωπικό βοηθό που τελικά θα ενσωματωθεί και στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome και σε άλλες εφαρμογές, ενώ ακολουθεί με έξυπνα γυαλιά AI και το Project Aura για επαυξημένη πραγματικότητα.

Συμπερασματικά, η απάντηση της Google στην απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι να μετατρέψει όλα τα προϊόντα της σε προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

