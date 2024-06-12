Η Apple ανακοίνωσε πρόσφατα την ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI σε σειρά εφαρμογών της και ο Ίλον Μασκ (Elon Musk) προειδοποίησε χθες με αποβολή όλων των iPhones και των συσκευών της από την SpaceX, το X και το Starlink.

Σήμερα, ο Μασκ ζήτησε απροσδόκητα από δικαστήριο της Καλιφόρνια να αποσύρει νομική υπόθεση εναντίον του OpenAI και του προϊσταμένου του Σαμ Άλτμαν (Sam Altman), τον οποίο κατηγορούσε εδώ και μήνες ότι «εγκατέλειψε την ιδρυτική αποστολή της εταιρείας για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης (AI) προς όφελος της ανθρωπότητας».

Ο Μασκ, συνιδρυτής του OpenAI το 2015 μαζί με τον Σαμ Άλτμαν, αποχώρησε από την εταιρεία ΤΝ το 2018 και έγινε ένας από τους σκληρότερους επικριτές της.

Το αφεντικό της Tesla υπέβαλε μήνυση κατά του OpenAI στα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία που είχε βοηθήσει να ιδρύσει το 2015 είχε «παρεκκλίνει από τους αλτρουιστικούς της στόχους» και «επικεντρώθηκε στο να βγάλει χρήματα».

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία - που γεννήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης- έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από τη Microsoft και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Μασκ, έχει «προδώσει την αρχική της αποστολή».

Σύμφωνα με τη δικογραφία που κατέθεσαν οι δικηγόροι του πολυδισεκατομμυριούχου, ο Μασκ – ο οποίος έχει δημιουργήσει το δικό chatbot Tεχνητής Νοημοσύνης, ονόματι Grok - ζητά να αποσυρθεί η υπόθεση, χωρίς όμως αιτιολογία.

Ωστόσο, στα έγγραφα αναφέρεται ότι ο CEO X θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εκ νέου την αγωγή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Με πληροφορίες από BBC





Πηγή: skai.gr

