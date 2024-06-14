18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Έφτασε η ώρα για την πολυαναμενόμενη έναρξη του Euro 2024!

Γερμανία και Σκωτία τίθενται αντιμέτωπες στην πρεμιέρα του 17ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει απόψε (22:00, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, sport-fm.gr) στο Μόναχο και στο χωρητικότητας 75.000 θεατών σπίτι της Μπάγερν!

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με Ελβετία και Ουγγαρία (οι οποίες θα κοντραριστούν αύριο στις 16:00), με την πρόκριση στα νοκ άουτ να δίνεται στις δύο πρώτες και στις τέσσερις καλύτερες τρίτες.

Ως οικοδέσποινα, η Γερμανία δίνεται από τις στοιχηματικές ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, παρότι δεν μπαίνει στη διοργάνωση ούσα στην καλύτερή της κατάσταση.

Με τον 36χρονο Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της, δεν χρειάστηκε να δώσει προκριματικά για να φτάσει ως εδώ, ενώ κανείς δεν μπορεί να πει ότι έθελξε με την απόδοσή της στα φιλικά. Στο τελευταίο από αυτά, κόντρα στην Εθνική μας, εμφάνισε πολλές αδυναμίες, ειδικά στην άμυνά της, και φαίνεται σαν να χρειάζεται μια μεγάλη υπέρβαση για να το πάει μέχρι τέλους και να κατακτήσει το τρόπαιο που έχει να σηκώσει από το μακρινό 1996.

Με ανανεωμένο ρόστερ μετά τις πρόσφατες αποτυχίες σε Euro και Μουντιάλ, έχει ως μεγαλύτερο «όπλο» το πολύ καλό κλίμα που έχει φτιάξει στα αποδυτήριά της από τότε που ανέλαβε τα ηνία της ο Νάγκελσμαν, ενώ το ότι θα παίξει ολόκληρο το τουρνουά στην έδρα της, μπορεί να της δώσει μεγάλη ώθηση.

Στα αγωνιστικά, είχε για πρόβλημα της τελευταίας στιγμής τον Πάβλοβιτς της Μπάγερν Μονάχου, τον οποίο αντικατέστησε με τον Εμρέ Τσαν της Ντόρτμουντ. Εκτός αποστολής ως ηχηρές απουσίες έμειναν οι Χούμελς, Ζίλε, Γκορέτσκα. Μπραντ, Γκνάμπρι και Βέρνερ.

Από την άλλη, η Σκωτία είναι έτοιμη για τη συμμετοχή της σε δεύτερο συνεχόμενο Euro, ψάχνοντας το βήμα παραπάνω. Προκρίθηκε στην τελική φάση της διοργάνωσης αφήνοντας πίσω της Νορβηγία, Γεωργία και Κύπρο, κάνοντας τρομερό ξεκίνημα με 5/5 και νίκη με 2-0 επί της Ισπανίας, αλλά μην καταφέρνοντας τελικά να πάρει την πρώτη θέση από τους Ίβηρες.

Βασίζεται σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Αγγλία και στην Premier League και θα προσπαθήσει να παίξει νοκ-άουτ Euro για πρώτη φορά στην ιστορία της! Με τον Στιβ Κλαρκ να κλείνει μια πενταετία στον πάγκο της, έχει φτιάξει έναν πολύ δυνατό κορμό και θέλει να παρουσιάσει ένα σύνολο που δεν θα αποτελέσει εύκολο αντίπαλο για κανέναν! Θα έχει και την στήριξη δεκάδων χιλιάδων φίλων της, που έχουν ταξιδέψει εδώ και μέρες στη Γερμανία, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στους δρόμους του Μονάχου!

Στα αγωνιστικά, ο μπακ της Λίβερπουλ και αρχηγός της, Άντι Ρόμπερτσον, αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι ικανές να τον κρατήσουν εκτός πρεμιέρας,. Εκτός αποστολής έχουν μείνει Σούταρ, Ντάικς, Φέργκιουσον, Χίκεϊ και Ντόακ.

Πιθανές ενδεκάδες:

Γερμανία (Νάγκελσμαν, 4-2-3-1): Νόιερ – Κίμιχ, Τα, Ρίντιγκερ, Μίτελστεντ – Άντριχ, Κρόος – Μουσιάλα, Γκιντογκάν, Βιρτς – Χάβερτς

Σκωτία (Κλαρκ, 3-4-3): Γκαν – Τίρνεϊ, Χάνλεϊ, Χέντρι – Ράλστον, Γκίλμορ, ΜακΓκίν, Ρόμπερτσον – Κρίστι, ΜακΤόμινεϊ – Άνταμς

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπάν (Γαλλία), VAR: Ζερόμ Μπρισάρ

Γήπεδο: Allianz Arena (Μόναχο)

