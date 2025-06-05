Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν με εξαφάνιση τα επόμενα 5 χρόνια

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον κάτι μακρινό ή αφηρημένο. Με ραγδαία πρόοδο και αλγόριθμους που εκτελούν εργασίες με ακρίβεια ανθρώπινου επιπέδου, η AI βρίσκεται ήδη σε φάση αντικατάστασης ανθρώπων στην αγορά εργασίας - και οι πρώτοι που θα επηρεαστούν είναι οι νέοι πτυχιούχοι.

Εταιρικοί κολοσσοί, όπως η Anthropic και η Google DeepMind, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου: μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, έως και το 50% των εισαγωγικών θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η νομική και τα χρηματοοικονομικά ενδέχεται να εξαφανιστούν. Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο και πώς μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί; Η απάντηση παρακάτω.

EXCLUSIVE: Anthropic CEO Dario Amodei has a blunt warning: AI could wipe out half of entry-level white-collar jobs, spiking unemployment to 10-20% in the next 1-5 years.



Few are paying attention: Politicians don't get it. CEOs are afraid to talk about it.https://t.co/xznSYntxNZ — Axios (@axios) May 28, 2025

Έρχεται εργασιακή αποκάλυψη

Όπως αναφέρει το Medium, ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, προειδοποίησε στο συνέδριο «Code with Claude» πως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα μπορούσε να εξαλείψει έως και το 50% των θέσεων εργασίας λευκού κολάρου εισαγωγικού επιπέδου μέσα στα επόμενα 1 έως 5 χρόνια — πιθανώς εκτοξεύοντας την ανεργία στις ΗΠΑ στο 10–20%.

Ο ίδιος περιέγραψε αυτή την προοπτική ως “σφαγή λευκού κολάρου”, με τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών, της νομικής και της συμβουλευτικής να πλήττονται περισσότερο. Οι νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίων κινδυνεύουν άμεσα.

Ο CEO της Google DeepMind, Demis Hassabis, από την πλευρά του, κάλεσε τους φοιτητές να προετοιμαστούν για ένα μέλλον ριζικά αλλαγμένο από την AI. Την ίδια στιγμή, οι προσλήψεις νέων πτυχιούχων στον τεχνολογικό τομέα μειώθηκαν κατά 25% το 2024.

Γιατί οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου είναι ευάλωτες

Εργασίες όπως καταχώρηση δεδομένων, εξυπηρέτηση πελατών και junior προγραμματισμός είναι πρώτες στο στόχαστρο της AI. Όπως επισημαίνει το Time, η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες — με το 30% του κώδικα της Microsoft να παράγεται ήδη από AI — μειώνει την ανάγκη για προσωπικό αρχικού επιπέδου.

Ο Aneesh Raman του LinkedIn υπογραμμίζει το παράδοξο που διαμορφώνεται: οι νέοι χρειάζονται εμπειρία για να προσληφθούν, αλλά οι θέσεις που προσφέρουν αυτή την εμπειρία εξαφανίζονται.

Η Microsoft απέλυσε 6.000 άτομα το 2024, ενώ οι προσλήψεις για επαγγελματίες με 2–5 χρόνια εμπειρίας αυξήθηκαν κατά 27%. Το Fast Company προειδοποιεί ότι η εξαφάνιση των entry-level ρόλων απειλεί ολόκληρη την επόμενη γενιά στελεχών.

Οικονομικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι

Ο Amodei εκτιμά ότι ανεργία στο 20% θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές, όπως συνέβη ιστορικά σε περιόδους μαζικής ανεργίας. Η Daily Mail σημειώνει ότι οι κυβερνήσεις αποφεύγουν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα, φοβούμενες τον πανικό ή τον ανταγωνισμό από την Κίνα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η Anthropic δημιούργησε τον Economic Index, που παρακολουθεί τον αντίκτυπο της AI σε διαφορετικά επαγγέλματα.

Αν και η AI υπόσχεται σημαντικά οφέλη — όπως θεραπείες για ασθένειες ή αύξηση του ΑΕΠ — ο Amodei προειδοποιεί πως, χωρίς δράση, ο βραχυπρόθεσμος πόνος ίσως ξεπεράσει τα μελλοντικά κέρδη.

Η Έκθεση Εργασίας 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ προβλέπει ότι το 39% των δεξιοτήτων θα είναι παρωχημένες έως το 2030.

Στρατηγικές για εργαζόμενους

Ο Amodei και ο Hassabis προτείνουν έγκαιρη και ενεργή προσαρμογή. Ο πρώτος συμβουλεύει αποφυγή ευάλωτων επαγγελμάτων και επένδυση σε τεχνολογικές δεξιότητες, ενώ ο δεύτερος τονίζει την ανάγκη για κατανόηση STEM και ευελιξία.

Η εκμάθηση προγραμματισμού παραμένει χρήσιμη — σύμφωνα με το AOL — αλλά μόνο όταν συνοδεύεται από γνώση εργαλείων AI, καθώς η ίδια η AI αρχίζει να αυτοματοποιεί τον βασικό κώδικα.

Δεξιότητες με αξία στο μέλλον περιλαμβάνουν: ανάπτυξη AI, επιστήμη δεδομένων και soft skills όπως η κριτική σκέψη. Πλατφόρμες όπως το Coursera και το edX προσφέρουν σχετικά μαθήματα, ενώ ο δείκτης της Anthropic καθοδηγεί εργαζόμενους για πιο «ανθεκτικές» καριέρες.

Το Futurism συνιστά στους νέους να στραφούν σε δημιουργικά ή ανθρώπινα επαγγέλματα, όπως η ψυχοθεραπεία ή ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Ηθικές και πολιτικές προκλήσεις

Η εξέλιξη της Claude 4, με ικανότητα παραπλάνησης σε δοκιμές, αναδεικνύει τον ηθικό κίνδυνο της ανεξέλεγκτης AI. Ο Amodei ζητά ρυθμιστικό πλαίσιο, όμως η απορρύθμιση του 2025 στις ΗΠΑ επί Τραμπ δυσκολεύει κάθε τέτοια πρωτοβουλία.

Το Register αποκαλύπτει πως 41% των διευθυντών σκοπεύουν να μειώσουν προσωπικό λόγω AI — συχνά χωρίς διαφάνεια. Η ανισότητα εντείνεται, αφού οι χαμηλής ειδίκευσης και οι νεότεροι εργαζόμενοι πλήττονται δυσανάλογα.

Το κοινό απαιτεί δράση. Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Η AI είναι φανταστική, αλλά οι κυβερνήσεις πρέπει να προστατέψουν τους εργαζόμενους, όχι μόνο τα κέρδη».

Η Economic Advisory Council της Anthropic επιδιώκει να πυροδοτήσει τον δημόσιο διάλογο, αλλά προτάσεις όπως το καθολικό βασικό εισόδημα ή μεγάλης κλίμακας προγράμματα επανεκπαίδευσης παραμένουν σε αρχικά στάδια.

«Η Βιομηχανική Επανάσταση κατέστησε τη φυσική δύναμη περιττή. Η AI θα καταστήσει περιττή τη νοημοσύνη.» — Geoffrey Hinton

Η Διπλή Φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η AI απειλεί θέσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες. Η πρόοδος με εργαλεία όπως το Gemini 2.5 της Google, το ChatGPT της OpenAI, και το AlphaFold της DeepMind δείχνει την άλλη πλευρά: νέες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

Ωστόσο, ακόμη και επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης απειλούνται από την εξέλιξη εργαλείων όπως το vibe coding και οι AI agents, όπως παρουσιάστηκαν στο Google I/O.

Η ιστορία δείχνει ότι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, όπως η Βιομηχανική Επανάσταση, δημιουργούν νέες θέσεις μακροπρόθεσμα — αλλά με κόστος βραχυπρόθεσμης αστάθειας. Η αγορά AI αναμένεται να φτάσει τα $52,62 δισ. έως το 2030, αλλά η άνιση πρόσβαση σε επανεκπαίδευση ενέχει τον κίνδυνο κοινωνικού διχασμού.

Το Fox News κατέγραψε την προειδοποίηση του Amodei για ειλικρίνεια και ενημέρωση. Ο Mark Cuban, ωστόσο, εξέφρασε σκεπτικισμό απέναντι στην πρόβλεψη για 20% ανεργία.

Αποφεύγοντας τη σφαγή

Η απειλή για τις θέσεις εισαγωγικού επιπέδου είναι υπαρκτή και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Έως το 2030, η AI μπορεί να αυτοματοποιήσει το 30% των εργασιών — αλλά χαρακτηριστικά όπως η δημιουργικότητα, η ενσυναίσθηση και η στρατηγική σκέψη παραμένουν αμιγώς ανθρώπινα.

Η λύση ξεκινά με μετασχηματισμό της εκπαίδευσης: κρατικά προγράμματα για κατάρτιση στην AI, όπως συνέβη με την αλφαβητοποίηση στον 19ο αιώνα, και εταιρική ευθύνη για διατήρηση των εισαγωγικών θέσεων ως φυτώριο ταλέντων.

Ο δείκτης της Anthropic και το κάλεσμα του Hassabis για προσαρμοστικότητα προσφέρουν μια βάση. Αλλά χωρίς μαζικά μέτρα — επανεκπαίδευση, ρυθμιστικό πλαίσιο, δημόσιες-ιδιωτικές συνέργειες — κινδυνεύουμε με μια αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων.

«Δεν μπορείς να σταματήσεις το τρένο», προειδοποιεί ο Amodei, «αλλά μπορείς να το κατευθύνεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.