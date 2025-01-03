Οι αγοραστές στην Κίνα είναι πιο τυχεροί από τον υπόλοιπο πλανήτη καθώς λαμβάνουν και φέτος σπάνιες εκπτώσεις στα iPhone, από την Apple, λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού που υπάρχει με τις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας.

Η τετραήμερη προωθητική ενέργεια, η οποία ξεκινά αυτό το Σάββατο 4 Ιανουαρίου, περιλαμβάνει εκπτώσεις έως και 500 γουάν (68,50 δολάρια) σε ορισμένα από τα νεότερα κινητά τηλέφωνα του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα. Η κινεζική εταιρεία κατασκευής τηλεφώνων Huawei έχει επίσης μειώσει τις τιμές των high-end κινητών συσκευών της έως και 20%.

Οι εκπτώσεις έρχονται καθώς οι καταναλωτές στην Κίνα παραμένουν διστακτικοί ως προς τις δαπάνες, λόγω των οικονομικών προκλήσεων της χώρας. Η προσφορά καλύπτει τα κορυφαία μοντέλα της Apple καθώς και παλαιότερα κινητά και ορισμένες άλλες συσκευές.

Η μεγαλύτερη έκπτωση των 500 γουάν θα ισχύσει για τη ναυαρχίδα της Apple, το iPhone 16 Pro, το οποίο έχει αρχική τιμή 7.999 γουάν, και το iPhone 16 Pro Max το οποίο κοστίζει σήμερα 9.999 γουάν.

Η εταιρεία πραγματοποίησε παρόμοια προσφορά στην Κίνα πέρυσι πριν από τις διακοπές του Σεληνιακού Νέου Έτους. Φέτος, η γιορτή ξεκινά στα τέλη Ιανουαρίου.

Αλλαγή συμπεριφοράς

«Η στρατηγική της Apple έχει αλλάξει για να προσαρμοστεί στην αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς των Κινέζων καταναλωτών», ανέφερε ο Will Wong, ανώτερος διευθυντής ερευνών της εταιρείας έρευνας αγοράς International Data Corporation (IDC).

«Η τάση αναζήτησης αξίας έχει κάνει τις εκπτώσεις τιμών πιο ελκυστικές για τους καταναλωτές. Η Apple μπορεί να μείνει πίσω από άλλους ανταγωνιστές αν δεν υιοθετήσει μια τέτοια στρατηγική τιμολόγησης».

Οι εκπτώσεις που προσφέρονται από την Apple και τη Huawei αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση στην Κίνα. Από τους γίγαντες του διαδικτυακού λιανεμπορίου μέχρι τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της χώρας, προσφέρονται προσφορές σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν πελάτες που ήταν απρόθυμοι να ξοδέψουν καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου επιβραδύνεται.

Η κινεζική κυβέρνηση επίσης έχει επίσης εντείνει τις προσπάθειες για την τόνωση της κατανάλωσης. Πέρυσι, το Πεκίνο εγκαινίασε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής για να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αντικαταστήσουν παλιά προϊόντα όπως αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές.

Το σχέδιο επεκτάθηκε την Παρασκευή για να συμπεριλάβει κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, έξυπνα ρολόγια και ζώνες γυμναστικής.

Τοπικός ανταγωνισμός

Σε αυτό το πλαίσιο, το μερίδιο της Apple στην κινεζική αγορά δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τοπικούς αντιπάλους, όπως η Vivo και η Xiaomi, αναφέρει το BBC.

Η αμερικανική εταιρεία επανήλθε στην πρώτη πεντάδα των κατασκευαστών smartphones της Κίνας το τρίτο τρίμηνο του 2024, αφού έπεσε για λίγο από τη λίστα.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της IDC, η Vivo ήταν ο κατασκευαστής smartphones με τις περισσότερες πωλήσεις στην Κίνα κατά την περίοδο αυτή, καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20%.

Κατά την ίδια περίοδο, η Apple είδε τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 0,3%. Αντίστοιχα, της Huawei έκαναν άλμα κατά περισσότερο από 40%.

«Είδαμε τον ανταγωνισμό στην αγορά να αυξάνεται με σχεδόν όλους να λανσάρουν μια ναυαρχίδα το τελευταίο τρίμηνο», δήλωσε ο Ivan Lam, ανώτερος αναλυτής της Counterpoint Research.

Η Huawei είδε τη ζήτηση για τα προϊόντα της να αυξάνεται κατακόρυφα μετά την επιστροφή της στην αγορά premium smartphones τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Η εταιρεία με έδρα τη Σενζέν, έχει λανσάρει έκτοτε αρκετές νέες συσκευές που τροφοδοτούνται από προηγμένη τεχνολογία, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμούς από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

