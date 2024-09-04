Η πρώτη σειρά επιστημονικών οργάνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), απαραίτητων για τη συμμετοχή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στη διαστημική αποστολή PSYCHE της NASA, έφτασε στις εγκαταστάσεις του Αστεροσκοπείου στο Κρυονέρι Κορινθίας, προκειμένου να εγκατασταθούν σε ειδικά κατασκευασμένες πλατφόρμες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα από το ΕΑΑ με την συνδρομή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι νέες κτιριακές υποδομές και η εγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας -χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου- μετατρέπουν το αστεροσκοπείο Κρυονερίου στον μεγαλύτερο διαστημικό κόμβο (Space Hub) στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επιλέχτηκε από την ESA για να υλοποιήσει οπτική ζεύξη με λέιζερ μεταξύ του δορυφόρου PSYCHE και της Γης στην εκπληκτική απόσταση των 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων - μέσω των ειδικών οργάνων που τοποθετούνται στο αστεροσκοπείο Κρυονερίου και στο τηλεσκόπιο Αρίσταρχος στον Χελμό.

Στο πλαίσιο αυτό και τα δύο αστεροσκοπεία, βασικές ερευνητικές υποδομές του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναβαθμίζονται και εξοπλίζονται με σύγχρονα όργανα αιχμής.

Σημειώνεται ότι η αποστολή PSYCHE θα εξερευνήσει έναν πλούσιο σε μέταλλα αστεροειδή με το ίδιο όνομα, που βρίσκεται στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ του 'Αρη και του Δία.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της διοίκησης του ΕΑΑ, η σκληρή εργασία της διεύθυνσης και του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ, καθώς και η στρατηγική συνεργασία μας με την ESA, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, επέφεραν τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα αναδεικνύοντας το ΕΑΑ ως ένα βασικό πυλώνα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ανάπτυξη νέων διαστημικών τεχνολογιών επικοινωνίας (ευρυζωνικό δίκτυο του διαστήματος) όσο και στον τομέα της διαστημικής και πλανητικής ασφάλειας».

Οι παραπάνω εξελίξεις θα παρουσιαστούν στο περίπτερο του ΕΑΑ στη 88η ΔΕΘ και θα δοθεί σχετική ομιλία από τον διευθυντή του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ και αντιπρόεδρο του ΔΣ του ΕΑΑ, Δρ. Σπύρο Βασιλάκο, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, στις 11.30 π.μ. στο περίπτερο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

