Μετεωρίτης έπεσε κοντά σε πόλη στη Νότια Αφρική - Δείτε βίντεο

Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες παρουσίασαν σήμερα ένα θραύσμα μετεωρίτη, ο οποίος είχε μέγεθος μοτοσικλέτας και έπεσε τον περασμένο μήνα σε μια πόλη στην επαρχία του Ανατολικού Ακρωτηρίου.

Κάτοικοι της επαρχίας αυτής, καθώς επίσης και του Δυτικού Ακρωτηρίου και του Φρι Στέιτ, είπαν ότι είδαν μια λαμπερή, γαλανόλευκη και πορτοκαλί λωρίδα φωτός στον ουρανό στις 25 Αυγούστου. Η «αστραπή» συνοδεύτηκε από μια έκρηξη και δονήσεις, είπαν οι επιστήμονες.

An asteroid entered the atmosphere over South Africa yesterday, scattering meteorite fragments pic.twitter.com/8A8ITsbjW9 — THE PRESIDENT OF 🌟👨🏻‍💼_ CONSERVATISM GL🌐BAL (@1PeterPanMF2022) August 28, 2024

Το σπάνιο θραύσμα, που είναι μαύρο και γυαλιστερό στο εξωτερικό του, με ανοιχτόγκριζο εσωτερικό που θυμίζει τσιμέντο, ζυγίζει λιγότερα από 90 γραμμάρια και η διάμετρός του δεν ξεπερνά τα 5 εκατοστά. Προσωρινά το αποκαλούν «Μετεωρίτη Νκουέμπα», από την πόλη όπου βρέθηκε.

«Η τριβή του στην ατμόσφαιρα δημιούργησε μια θεαματική πύρινη βολίδα και είχε ως αποτέλεσμα τη θραύση του» είπε ο Ρότζερ Γκίμπσον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών Βιτβάτερσραντ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η 9χρονη Ελίζε ντι Τόιτ, καθισμένη στη βεράντα του σπιτιού των παππούδων της στη Νκουέμπα, είδε μια σκουρόχρωμη πέτρα να πέφτει από τον ουρανό. Την μάζεψε και την έδωσε στη μητέρα της, που αργότερα την παρέδωσε στους επιστήμονες. «Άκουσα ένα βουητό. Και μετά είδα την πέτρα να πέφτει από τον ουρανό και πήγα και τη σήκωσα. Ήταν ακόμη ζεστή», είπε η μικρή Ελίζε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

