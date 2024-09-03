Νέα έρευνα σε πάνω από 1.300 γαλαξίες για την εύρεση εξωγήινων σημάτων αποσκοπεί να βοηθήσει να προσδιοριστεί το κατά πόσο είναι βάσιμες οι προσδοκίες για τον εντοπισμό άλλων πολιτισμών πέρα από τη Γη.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το LiveScience, η έρευνα διεξήχθη από τον Chenoa Tremblay του Ινστιτούτου SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) στην Καλιφόρνια και τον Steven Tingay, διευθυντή του MWA (Murchison Widefield Array) από το Πανεπιστήμιο Curtin της Αυστραλίας.

Η αναζήτηση αφορούσε χαμηλές ραδιοσυχνότητες στην περιοχή 80–300 MHz. Για σύγκριση, το SETI (που σημαίνει Αναζήτηση για Εξωγήινη Νοημοσύνη) συνήθως αναζητά σήματα εξωγήινων στη συχνότητα εκπομπής υδρογόνου 1.420 MHz. Η ομάδα εστίασε σε ένα οπτικό πεδίο 30 μοιρών στον αστερισμό του Vela, the Sails, που περιλαμβάνει 2.880 γαλαξίες.

Οι επιστήμονες Tremblay και Tingay εστίασαν στους γαλαξίες, στους οποίους οι αποστάσεις έχουν υπολογιστεί με ακρίβεια και οι οποίοι είναι 1.317 στον αριθμό. Γνωρίζοντας τις αποστάσεις των γαλαξιών μπόρεσαν να θέσουν περιορισμούς στην ισχύ οποιωνδήποτε ραδιοπομπών σε αυτούς.

Ενώ η αρχική τους έρευνα απέτυχε να ανιχνεύσει κάποιο εξωγήινο σήμα, οι Tremblay και Tingay κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ικανοί να ανιχνεύσουν ένα με ισχύ πομπού 7 x 10^22 watt σε συχνότητα 100 MHz.

«Αυτή η έρευνα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειές μας να ανιχνεύσουμε σήματα από εξωγήινους πολιτισμούς», δήλωσε ο Tremblay. «Το μεγάλο οπτικό πεδίο και το εύρος χαμηλής συχνότητας του MWA το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για αυτού του είδους την έρευνα και τα όρια που θέτουμε θα καθοδηγήσουν τις μελλοντικές μελέτες».

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ένδειξη εξωγήινης ζωής αλλά οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι υπάρχουν έως και 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες στο παρατηρήσιμο σύμπαν, ενώ έχουμε αναζητήσει μόνο ένα μικρό κλάσμα από αυτούς, και μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το ότι δεν έχει ανιχνευτεί μέχρι στιγμής εξωγήινη ζωή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή δεν υπάρχει, όπως επισημαίνουν. "Απλώς ότι οι παρατηρήσεις μας δεν είναι αρκετά πλήρεις για να πούμε οτιδήποτε για την ύπαρξή της. Απλώς δεν είμαστε σίγουροι."

Προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εύρεσης άλλων πολιτισμών

Το 2015, για παράδειγμα, το Glimping Heat from Alien Technologies (G-HAT) εξέτασε 100.000 γαλαξίες με το τηλεσκόπιο υπέρυθρης έρευνας ευρέως πεδίου της NASA (WISE) σε αναζήτηση πολιτισμών που μπορεί να έχουν δημιουργήσει «σμήνη Dyson» γύρω από όλα τα αστέρια. Στους αντίστοιχους γαλαξίες δεν βρέθηκε κανένας. Το 2023, μια ομάδα με επικεφαλής τον Yuri Uno του Εθνικού Πανεπιστημίου Chung Hsing στην Ταϊβάν πρότεινε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει πάνω από έναν πολιτισμός μέσα σε τρία δισεκατομμύρια έτη φωτός από εμάς που να δείχνει έναν ραδιοπομπό με ισχύ πάνω από 7,7 x 10^26 watt στον Γαλαξία.

Την ίδια χρονιά, ο Michael Garrett του Jodrell Bank Center for Astrophysics and Breakthrough Listen's Andrew Siemion διεξήγαγε μια έρευνα σε γαλαξίες φόντου για να περιορίσει τη μέγιστη ανιχνεύσιμη ισχύ, φτάνοντας σε ένα εύρος περίπου 10^23 watt έως 10^26 watt. (Η ακριβής μέγιστη ισχύς για ένα πιθανό σήμα θα εξαρτηθεί από την απόσταση από τον γαλαξία από τον οποίο προέρχεται.) Τέλος, η Carmen Choza του Ινστιτούτου SETI ηγήθηκε μιας ομάδας που διεξήγαγε πρόσφατα μια στοχευμένη έρευνα 97 γαλαξιών με το τηλεσκόπιο Green Bank, αλλά δεν ανίχνευσε τίποτα.

Πηγή: skai.gr

